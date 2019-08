Lena Philipsson, 53, slog igenom med dunder och brak i Melodifestivalen 1986 med låten "Kärleken är evig" som gick rakt in i Svensktoppen. Sedan dess har hon haft en lång och framgångsrik karriär. Ikväll går hon upp på scen för att uppträda i Lotta på Liseberg.

Nyheter24 har listat fem saker du vill veta om Lena!

Artistnamnet

Hennes allra första singel "Boy You Open My Eyes" så gick hon under artistnamnet "Lea". Och efter att hon slog igenom internationellt så använde hon namnet Lena Philipson, ett s mindre än i sitt riktiga namn. Men när hon återvände till att sjunga på svenska så lade hon komiskt nog till ett s i sitt efternamn (alltså tre s). I samband med hennes krogshow 006 så hade hon smeknamnet "Lena PH", vilket media har använt sedan dess.

Lena Philipsson slog igenom under 80-talet med låten "Kärleken är evig". Bildkälla: Stella pictures

Kärlekslivet

Lena Philipsson var gift med regissören Måns Herngren 1993-2001 som hon delar barnen Saga och Noa med. Några år senare träffade hon programledaren Martin Björk som hon var tillsammans med mellan 2004-2008. 2010 gifte sig hon sedan med entreprenören Per Holknekt. Dock skilde sig paret två år senare.

Schlagerstjärna

Sångerskan är främst förknippad med schlager och har deltagit i Melodifestivalen ett flertal gånger. 1986 ställde hon upp med bidraget "Kärleken är evig" och slutade tvåa i tävlingen. Året därpå medverkade hon med låten "Dansa i neon" som kom på en respektabel femteplats. 1988 tävlade hon med bidraget "Om igen" som slutade tvåa i Melodifestivalen och det skulle dröja ett bra tag innan hon återvände till schlagerscenen.

Det var inte förrän 2004 som hon återvände till Mello och då med dunderhiten "Det gör ont". Den vann hela tävlingen och skickades till Eurovision för att representera Sverige. Väl där slutade hon femma.

Lena Philipsson har medverkat flera gånger i Melodifestivalen. Bildkälla: Stella pictures

Sverige sexigaste kvinna

Lena Philipsson blev utsedd till Sveriges sexigaste kvinna 1987. I samma omröstning blev skådespelaren Sven Wolter framröstad till Sveriges sexigaste man. I tv-programmet Jacobs stege kan man se Lena PH förföra Sven i ett uppträdande som blev väldigt omtalat.

Sjöng snuskiga barnvisor i tv

Under 2006 firade SVT 50-årsjubileum där Lena Philipsson uppträdde med att sjunga snuskiga versioner av klassiska barnvisor. Hon kallade bland annat sina bröst för "Humle och Dumle", vilket det blev ramaskri om i kvällspressen.

Lotta på Liseberg sänds i kväll klockan 20.00 på TV4.