Bianca Ingrosso efter fillers-missen: "Vill inte se ut så här"

Bianca Ingrosso, 25, har alltid varit öppen med de skönhetsingrepp hon gör. Sedan mars 2018 så har hon använt sig av fillers i läpparna, vilket hon väntade fem år med att göra efter att hon fått idéen.

– Jag vill ha ett naturligt resultat och forma munnen på ett fint sätt, berättade hon då.

Bianca är öppen med att hon använder sig av fillers. Bildkälla: Youtube

Men nu har hon även börjat göra en annan sak.

Sedan mars 2019 har Bianca nämligen gjort fillers under ögonen. Ingreppet kallas för "tear through" och går ut på att behandlaren injicerar filler under ögonen för att på så sätt få bort mörka ringar.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

– Jag som gör så väldigt mycket TV och plåtningar tycker att jag ser väldigt trött ut. När man bearbetar mina bilder efter plåtningar så retuscherar vi alltid bort mina mörka ringar. Det blir dyrt med all concealer och nu känner jag bara nej ..., berättade Bianca då.

Men sista gången hon gjorde detta så gick det inte som hon tänkt. Hon berättar i sin senaste video att hennes fillers "vandrat" och satt sig längre ned än de egentligen ska.

Bianca visar att hennes fllers vandrat. Bildkälla: Youtube

– Som ni alla vet så går jag och gör fillers under ögonen. Men fillers kan vandra och det känner jag att det gjort på mig, det har satt sig här nere på kinderna istället för under ögonen vilket inte direkt är det jag vill. Jag vill ju ha det precis under ögonen, berättar hon.

Hon fick då gå tillbaka till kliniken och få det fixat.