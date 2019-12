20 tips på riktigt bra nyårslöften

1. Träningen

Det låter kanske som en gammal klyscha men det är aldrig för sent för att sätta igång med träningen. Du mår bättre, blir piggare och starkare. Har det varit lite traggligt för dig att komma igång så är det faktiskt så att du inte är mer än människa. Så strunta i att tänka på passen som inte blivit av och se fram emot de passen som komma skall 2020.

2. Va snäll mot dig själv

Detta är en superviktig grej att få in i sin vardag som gör att du både mår och presterar bättre. Att klanka ned på sig själv mår ingen bra av och i längden så bryts du ned. Peppa sig själv och belöna dig själv med goda tankar – varje dag.

3. Tagga ned på festandet

Att tagga ned lite på alkoholen för de som ofta festar eller går på events är faktiskt ingen dum idé. Plånboken, levern och huvudet mår bättre. Livet handlar inte om att förbjuda sig själv från att göra saker men periodvis kan det vara väldigt härligt att ta hand om sig lite extra.

4. Börja säg ja

Att börja gå ut och socialisera lite mer. Säg ja till den där ölen med kollegan. Gå på den där dejten. Häng med på den där middagen med dina gamla pluggpolare. Bli en Yes-man (du kan börja med att se om filmen med samma namn).

Säg ja till det där mötet. Bildkälla: Pixabay

5. Börja säg nej

Är du en sån som alltid är alla till lags, går på alla födelsedagsfester, hjälper dina kompisar med flytt, åker och hälsar på morföräldrarna, är med i festkommittén på jobbet, anordnar möhippor/svensexor och det ena med det tredje? Börja då detta året med att säga nej. Du är viktig och kommer att behövas i många år till så nu är det dags att du ser till dig själv och inte bara alla andra.

6. Börja spara/bli bättre på att spara

Vi vet. Det är enklare sagt än gjort. Men det är en sjuhelvetes skön känsla när sparkontot jobbat upp sig till en nivå där du faktiskt kan känna dig stolt. Klart det är kul med utgångar, ny garderob och middagar ute men kom ihåg att en kontantinsats till en lägenhet eller bil inte sparar ihop sig själv.

7. Bli bättre på att ge komplimanger

En komplimang kostar ingenting att ge och kan göra hela dagen för den som tar emot den. Ett superbra nyårslöfte är att blir mer generös med komplimangerna och faktiskt säga till hon i kassan på ICA att hon har snygga naglar, att din kollega är stekhet i sin nya frisyr eller att din mamma/pappa är grymma föräldrar. Ös på.

8. Börja ha storkok och städdagar

Detta är helt fantastiskt när du väl satt igång. Att ha storkok och städdagar är någonting som verkligen hjälper att få din vardag att gå ihop. Du har matlådor hela veckan och kommer hem till ett rent och fint hem. Känner du dig ofta stressad, låg eller har ångest över saker så är underlättar det oerhört när man har färdiglagad mat och fint omkring sig.

9. Boka in saker du har att se fram emot

Det kan vara allt ifrån en resa till en massage. Men att ha små eller stora saker att se fram emot är någonting som verkligen kan lysa upp din vardag.

Ha små saker i din vardag att se fram emot. Bildkälla: Pixabay

10. Bli mer miljömedveten och leva efter det

Det är inte en dag för sent.

11. Läsa mer böcker

Vi går mot en allt mer digitaliserad värld där snart allting går att läsa på en platta, dator eller mobiltelefon. Men få saker kan slå att få grotta ner sig i en riktigt god bok. Det är även nyttigt för hjärna och ordförråd. Beställ dig ett gäng böcker som du tycker verkar intressanta/spännande/lärorika och sätt igång.

12. Få bättre sovrutiner

Har du också varit ett levande lik hela 2019? Tell me about it. Majoriteten människor sover för lite och i längden kan det faktiskt innebära en rad hälsorisker. Och då ska vi inte tala om hur din prestationsförmåga och humör påverkas.

13. Dricka mer vatten

Kroppen mår inte bra av att vara uttorkad och med tanke på hur mycket vätskedrivande kaffe och te folk dricker bör de minst få i sig en liter om dagen. Enkelt men superbra nyårslöfte.

14. Sluta röka

Ja absolut vad tråkigt och hemskt att säga adjö till dina älskade cigg. Men sanningen är den att det verkligen är farligt med rökning och någonting som aldrig är för sent att sluta med.

15. Börja gå till psykolog

"Men inte behöver väl jag gå och prata med någon som jag inte ens känner". Kanske inte – eller så är det exakt vad du behöver. Att gå iväg och surra lite med någon för att bearbeta saker är bland den finaste present man kan ge till sig själv. Bara gör det.

16. Boka minst en eller två resor

Alla mår vi bra av att komma iväg lite och få lite tid för reflektion. Spelar egentligen ingen roll om det är en camping två timmar ifrån stan eller Barcelona.

17. Lära dig att laga mat

Är du en sån som växlar mellan max två eller tre rätter i veckan? Börjar Felix-sopporna smaka lite likadant? Ta detta år till att bli kung i köket. Köp hem massa härliga örter, kryddor och kokböcker (eller kolla online) där du kan exprementera med smaker och dofter.

18. Se mer film

Det är en daglig kamp för många att få dygnets alla timmar att gå ihop. Men när du då får en sekund över så borde du passa på att se ikapp lite bra gamla filmer. Gudfadern-trilogin, Ailen-filmerna, Heat, Point Break, Matrix, Braveheart, Gladiator – you name it.

19. Ge blod

Toppengrej att göra om du vill ha ett nyårslöfte där du känner att du gjort någonting bra och bidragit.

20. Ta hand om dig

Har du svårt att komma på ett löfte som du både ska följa och inte ha ångest över så kan du faktiskt kort och gott tänka mer generellt på att ta hand om dig. Försök att sova i tid, gå och lägg dig någon timma tidigare, ät ordentligt av bra näringsriktig mat, skratta mycket, klipp bort energibovar från ditt liv och mys, ät pizza och drick vin med dina vänner på lördagskvällen. Grubbla inte för mycket och kom ihåg att du är toppen.