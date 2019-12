Minns du skådisarna i Love Actually? Så ser de ut idag

2003 släpptes, den nu ikoniska, kärlekskomedin Love, Actually. I filmen syns en myriad skådisar som kommit att bli några av filmvärldens klarast lysande stjärnor.

Men har du koll på hur de ser ut idag?

Keira Knightley

Keira Knightley då och nu. Foto: Love Actually, 2003. / Stella Pictures, 2019.

Keira Knigthley var bara 18 år gammal när hon spelade rollen som "Juliette" i Love Actually. Hon fick rollen ett år efter att hon slog igenom som "Jules" i filmen Bend it Like Beckham. Idag är skådespelerskan som är född 1985, 34 år gammal och aktuell med bland annat filmen Berlin I Love You. Under bältet har hon bland annat succéfilmer som Pirates of the Caribbean-serien, Stolthet & fördom och The Imitation Game.



Chiwetel Ejiofor

Keira Knightley då och nu. Foto: Love Actually, 2003. / Stella Pictures, 2019.

Chiwetel Ejiofor som spelar Keira Knightleys man "Peter" i filmen är idag 42 år gammal. Efter Love Actually har han synts i flera stora filmer och har bland annat vunnit det eftertraktade BAFTA-priset för sin insats som huvudrollen "Solomon Northup" i den ikoniska filmen 12 years a slave.

Olivia Olson

Olivia Olson då och nu. Foto: Love Actually, 2003. / Stella Pictures, 2019.

Olivia Olson var 10 år gammal när hon landade rollen som "Joanna". Idag är Olivia 27 år gammal och arbetar som skådespelerska och singer-songwriter. Utöver Love Actually är hon känd som personen bakom rösten till "Marceline the Vampire Queen" i kultserien Adventure Time.

Thomas Brodie-Sangster

Thomas Brodie-Sangster då och nu. Foto: Love Actually, 2003. / Stella Pictures, 2019.

Trots att det kan vara svårt att tro det så var faktiskt Thomas Brodie-Sangster 13 år gammal när han spelade rollen som Sam i Love Actually.

Och något som kan kännas ännu galnare att tänka på är att det bara skiljer sig fem år mellan honom och skådespelerskan Keira Knightley.

Sedan dess har 29-åriga Thomas hunnit med en hel del! Bland annat har han gjort rösten till "Ferb" i Disney-serien Phineas & Ferb och även spelat karaktären "Newt" i Maze Runner-serien.

Hugh Grant

Hugh Grant då och nu. Foto: Love Actually, 2003. / Stella Pictures, 2019.

Redan innan sin roll som premiärministern i Love Actually hade Hugh Grant gjort sig ett namn i Hollywood – bland annat genom roller i ikoniska filmer som Bridget Jones dagbok och Notting Hill.

Sedan dess har skådespelaren, som idag är 59 år gammal, varit med i filmer som På spaning med Bridget Jones och The Man from U.N.C.L.E.