Ex on the beach-profilerna Julia Markham och Niklas Åkerlund träffade varandra inne i Ex on the beach-huset 2018 där de blev två riktigt heta potatisar. Paret fattade snabbt tycke för varandra och levde ut sin passion till fullo inne i huset.

Efter sin medverkan växte kärleken mellan paret som bestämde sig för att flytta ihop och bodde tillsammans i närmare ett års tid. Men saker och ting fick ett abrupt slut.

Det kom nämligen fram att Niklas hade varit otrogen mot Julia – vilket han själv erkänt och pratat om i sina sociala medier. Detta gjorde att profilerna gjorde slut och flyttade isär.

Julia publicerade detta inlägg på sin Instagram efter otrohetsskandalen. Bildkälla: Julia Markham Instagram

Julia berättade att hon kände sig väldigt sviken och chockad – men sa samtidigt att hon bestämt sig för att försöka gå vidare och blicka framåt.

Därför det kom som en chock för deras följare när de fick syn på att Julia och Niklas nyligen åkte på en exotisk resa tillsammans.

Julia publicerade en härlig bild från resan. Bildkälla: Julia Markham Instagram

Och det gjorde även Niklas. Bildkälla: Niklas Åkerlund Instagram

– Jag förstod att ni skulle se att vi var på resan tillsammans, och ja, jag är här med Niklas. Vi är inte tillsammans men resan var redan bokad och då jag på något sätt förlåtit honom och då han valt att börja gå i terapi så kände jag att jag inte ville avboka resan, sa Julia då på sin story.

Men följarna gav sig inte där. De ville att Niklas skulle förklara sig om varför han valde att vara otrogen.

– I början av vårt förhållande var jag väldigt säker i mig själv men med tiden så blev jag mer och mer osäker vilket gjorde att jag fick ett jättestort bekräftelsebehov. Jag jobbar verkligen med det här med min psykolog och vill aldrig någonsin att det händer igen, säger han i videon.

Men efter resan har profilerna fortsatt att umgås. Det visade sig bland annat på Julias story.

På den ena bilden ser man Niklas sitta vid ett träbord bredvid en tegelvägg. Och på den andra bilden ser man Julia sitta vid samma bord och vid samma vägg. Bildkälla: Instagram

Julia och Niklas spenderade en dag tillsammans med julhandling på Mall of Scandinavia. Sedan om det är som vänner eller om de börjat dejta smått igen – det är ännu oklart.



Från Julias Instagramstory. Bildkälla: Julia Markham Instagram

Oavsett så verkar profilerna må bra i varandras sällskap!