Här är klippen som Bianca Ingrosso aldrig vill att någon ska se

Bianca Ingrosso, 25, är minst sagt en tjej med många strängar på sin lyra. Hon driver sitt eget skönhetsmärke CAIA cosmetics som gång på gång säljer slut sina produkter. Utöver det är hon nu även aktuell med att sitta i Talang-juryn på fredagarna, vara ambassadör till en rad olika företag samt sina sociala medier.

En annan kanal där Bianca växer lavinartat på är Youtube där hon i skrivande stund har 319 000 prenumeranter. I hennes videos får fansen följa med i Biancas vardag där man bland annat får se hennes resor och myskvällar tillsammans med pojkvännen Phillipe Cohen samt hennes arbetsdagar med assistenten Lovisa Worge.

Nyligen spelade Bianca och Lovisa in en så kallad "Get ready with me" där tjejerna tog sig ett och annat glas. Problemet var bara en sak.

"Vi kan inte publicera detta", säger Bianca. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

De blev nämligen så pass förfriskade att de inte kunde släppa videon. Men bjussig som Bianca är så valde hon ändå att visa några små glimtar från det hela.

"Här är alltiså videon där vi blev så pass packade att vi inte kan publicera den", skrev hon.

Glimtarna ser du i spelaren ovan.