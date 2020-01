I programmet Talang blir det tydligt att i Sveriges alla hörn gömmer det sig otroligt duktiga personer.

Under premiäravsnittet för den här säsongen fick vi höra skönsång av 11-åriga Margaux som skickades direkt till final då LaGaylia Frazier valde att ge henne en så kallad "golden buzzer". Läs mer om det här.

Idag är det dags för ännu ett avsnitt och vi får bland annat se hundshow, gymnastik, dansband och självklart sång.

"Bäst någonsin"

Någon som bjuder tittarna på en riktig show är Maja Jakobsson som till vardags jobbar med att städa hotellrum. När hon städar toaletten brukar hon passa på att sjunga då akustiken är väldigt bra där inne, berättar hon.

Maja Jakobsson. Bildkälla: TV4

I Talang sjunger hon den franska låten "La vie en rose". Men Talangjuryn vill höra mer, något som inte sker så ofta i programmet.

– Har du något mer modernt som du får chans att sjunga ut, undrar Alexander Bard.

Och det har hon, men först vill hon gärna ha lite vatten, vilket Bard gladeligen levererar.

Alexander Bard springer fram med ett glas vatten till Maja. Bildkälla: TV4

Sedan bränner hon av "How Come You Don't Call Me" med Alicia Keys. Juryn blir helt golvad av hennes framträdande.

– Du måste vara det absolut bästa vi har haft i sångväg någonsin i Talang, säger Bianca Ingrosso.

Talang sänds fredagar 20:00 på TV4.