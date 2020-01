Jesper Börjesson lämnar TV4 – det här ska han göra nu

View this post on Instagram

Hej på er. Det här är faktiskt lite svårt att skriva. Efter snart 25 år på TV4 så är det dags för mig att kliva ut ur studion och göra något annat i livet. 1995 började jag på TV4 Jönköping/Borås och fick sedan året därpå jobb som allmänreporter på TV4Nyheterna i Stockholm. I stort sett hela mitt vuxna liv har jag alltså jobbat här. Det har varit en fantastisk resa där jag fått rapportera från massor av stora händelser och träffat så många spännande människor som format både mig och världen för alltid. Jag älskar att träffa människor och höra deras historier. Jag är otroligt stolt över att jag varit en del av den här fantastiska redaktionen och att jag fått vara programledare för Sveriges största och absolut bästa morgonprogram. Och till alla er som tittar och tycker till - ni är fantastiska. Utan er är @nyhetsmorgon ingenting. På darriga ben lämnar jag snart TV4 och Nyhetsmorgon för att börja på teknikkonsultföretaget Rejlers. Där ska jag jag vara med och leda en helt ny och väldigt spännande utbildningssatsning. Jag kommer sakna er något alldeles enormt men som Bob Dylan sjunger i Tangled Up In Blue: ”As I was walkin' away I heard her say over my shoulder We'll meet again some day On the avenue Tangled up in blue”