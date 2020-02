Robin Bengtsson om bebisplanerna: ”Så många vill jag ha”

På lördagen kliver 29-årige Robin Bengtsson upp på Mello-scenen med låten "Take a Chance".

Och det är inte första gången som han är med och tävlar om chansen att ta sig till Eurovision.

Han har nämligen varit med två gånger tidigare – 2016 med låten "Constellation Prize" och 2017 när han kammade hem segern med sin vassa poplåt "Can't go on".

Sedan storvinsten har en hel del hunnit hända i Robins liv – bland annat på kärleksfronten.

Sigrid Bernson och Robin Bengtsson under Let's Dance. Foto: Pontus Lundahl / TT

Förra året träffade han nämligen sin nuvarande flickvän, Sigrid Bernsson.



Höll kärleken hemlig

Paret dansade tillsammans i tävlingsprogrammet Let's Dance och det dröjde inte länge innan kärleksrykten började florera – något som paret förnekade fram tills i julas.

På julafton lade Sigrid nämligen upp en kyssbild på henne och Robin på Instagram.

Bildkälla: Instagram/sigridbernson

Sedan dess har paret hängt tätt ihop och kom nyss hem från en drömsemester i Thailand.

Planerna för framtiden: "Tre barn"

Både Sigrid och Robin verkar lyckliga i sin nuvarande relation och kanske finns det en chans att de tar relationen till nästa steg längre fram.



Foto: Fredrik Sandberg / TT

I en intervju med Nyheter24:s Schlagerspaning avslöjar Robin, som sedan tidigare har en sexårig son, nämligen att han skulle kunna tänka sig fler barn i framtiden.



– Men max tre barn, säger Robin.

Och enligt honom själv finns det en särskild anledning till att just tre barn, och inte fler, känns bra att sikta på:

– Jag vill inte behöva skaffa minibuss. Jag gillar bilar och skulle vilja kunna köra mina barn i en bil. Det är inte så många minibussar som är coola.



