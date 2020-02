Miriam Bryants män – här är relationerna genom åren

Artisten Miriam Bryant, 28, har ibland valt att vara väldigt öppen med sina relationer och ibland har hennes fans mer fått gissa sig till om hon träffar någon eller inte.

Miriam Bryant i Jills veranda. Bildkälla: SVT

I kvällens avsnitt av Jills veranda som spelades in under hösten 2019 berättar Miriam att hon går igenom ett tufft break up. Jill Johnson frågar hur Miriams relationer har sett ut och får då veta att de skilt sig mycket åt.



– Först hade jag ett långt förhållande som varade i sex och ett halvt år, men vi var ganska små, berättar Miriam i programmet.

Hon berättar också om en destruktiv relation som tog slut för ett par år sedan.

Tommy Hey

Miriam och den fyra år yngre tyska trummisen bekräftade sitt förhållande i januari 2016. Miriam skrev låten "Black car" som handlar om deras relation och hur de åkte runt på Berlins gator i Tommys svarta bil.

Miriam Bryant och Tommy Hey. Bildkälla: Stella Pictures

Men i Jills veranda berättar hon att relationen präglades av svartsjuka, kontroll och makt.



– Det tog väldigt hårt på mig, han ville att jag bara skulle finnas för honom, berättar Miriam i programmet.

I oktober 2016 bekräftade Miriam dock att relationen tagit slut och kallade honom senare för "skitstövel" på P3-Guld galan.

Teddy Angel Barros Vidal

I november 2018 hintade Miriam sina följare om att något nytt hänt i kärlekslivet när hon la ut en bild på Instagram med texten "kär i dig". Och under sommaren 2019 bekräftades relationen med Teddy Angel Barros Vidal, 32, när de sågs tillsammans på premiären av Lejonkungen.

Miriam Bryant och Teddy Angel Barros Vidal 2019. Bildkälla: Stella Pictures

Teddy har tidigare haft en relation med artisten Linda Pira, 33, ex-paret har tvillingsöner tillsammans.



Men då hon senare under hösten 2019 begav sig till Nashville för att hälsa på Jill Johnson hade alltså relationen tagit slut.

– Gud jag är så krossad, berättar hon i programmet.

