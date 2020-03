Åsa och Emilio Ingrossos tuffa beslut: "Jättetråkigt"

View this post on Instagram

Efter många, låååånga, tankar, samtal och fram och tillbaka beslut har vi bestämt oss för att sälja La Perla i Portals Nous. Jaaa... vi veet! Det är jättetråkigt! Men vi orkar och hinner helt enkelt inte med 3 restauranger utöver allt det spännande och roliga som händer i våra liv just nu. Så mkt roligt nytt med våra egna viner, egen design av möbler, min inredning, formgivning och dessa två andra restauranger som tar sin tid..och.. drömmar om att öppna ngt i Sthlm. Plus att någonstans faktiskt hinna andas lite. 😅 Vi har haft 3 fantastiska år i den lokalen men väljer nu att lägga ut den på ”traspasso” alltså överlåtelse av kontraktet. Kärlek & kramar ifrån oss. ❤️ Om någon är seriöst intresserad av att köpa restaurangen så går det bra att DM-a mig el @emilioingrosso 😘😘