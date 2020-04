Fansen i chock efter Bianca Ingrossos tips: "Dricka mens?!"

Det är i sin senaste vlogg som Bianca Ingrosso, 25, har frågestund med sina fans. I viden svarar hon på fansens funderingar – och det handlar om allt från hur mycket pengar hon har på kontot till vad hon inte gillar i sängen.

En fråga som Bianca får handlar om mens, och framförallt då om tips för att bli av med grov mensvärk.

Bianca säger att det som hjälper för henne är Alvedon eller Ipren, men att det som hon verkligen rekommenderar är en värmekudde som hon kör i micron innan.

– Sen finns det ju massa såna här Tantra-grejer. Att man inte ska äta socker, man ska inte motionera, inte dricka kaffe, inte röka om man gör det, inte dricka alkohol. Det finns massa såna där grejer för det ska dämpa blödningen och gör att mensen går över fortare, säger Bianca.

Hon berättar även att andra tips hon snappat upp är att inte använda tampong utan menskopp.

– Sen har dom ju då sitt sista tips och det är att man ska dricka sitt mensblod. För det ska göra att mensen går över snabbare för att man får i alla vitaminer som man får ut, genom att dricka mensen. Jag har inte testat det här ännu men jag vet att det är väldigt många som gör det – och då har dom mens i sex timmar bara, berättar Bianca i vloggen och tillägger:

– Ni får ju välja helt själva om ni vill göra det här eller inte.

"Det dummaste jag hört"

Biancas märkliga tips har fått flera av hennes att bli både chockade, förbannade och även rejält (o)roade. Några reaktioner Bianca har fått lyder:

"DOM SOM DRICKER SIN MENS JAG SPYR PÅ ER. VEM FAN GÖR DET ENS ÄCKLIGT. Va fan"

"Dricka mensblod! Det var bland det dummaste jag hört, och jag har hört mycket! Drick ej!"

"Roligaste jag hört faktiskt, jag hoppas INGEN dricker sitt mens"

"Dricka mensblod....Hur i håveta kan man vara så lättlurad? Detta är ingen hatkommentar utan jag undrar helt ärligt?"

"E du seriös när du säger art man ska dricka sitt mensblod???? Bruh.. u cant be serious mate"

"Dummare påstående får man leta efter.."

"Att dricka blod är livsfarligt och absolut ingenting man ska göra"

"Att dricka sitt mensblod är ju inget som hjälper det är nog bland det dummaste jag nånsin hört snälla GÖR INTE DETTA!!! Det är inte normalt att ha hur ont som helst vid mens utan då borde du istället söka för det då det kan vara endometrios."

