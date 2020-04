Paradise Hotel-stjärnan är Julia Markhams nya kärlek

Dokusåpadrottningen Julia Markham stegade för första gången in i Ex On The Beach 2017 där hon gjorde fullkomlig succé.

Julia är en riktig dokusåpadrottning. Bildkälla: Dplay

Utöver att skapa kaos och leva ut sin passion till fullo så blev hon även kär i deltagaren Robin Johansson.

Relationen höll i cirka ett år då profilerna valde att gå isär.

Julia och Robin hade en stormig relation. Bildkälla: Instagram

Julia åkte då iväg på sin andra inspelning för Ex On The Beach 2019 där hon på nytt gjorde super-tv. Och även denna gång hittade hon kärleken i Niklas Åkerlund.

Efter sin medverkan växte kärleken mellan paret som bestämde sig för att flytta ihop och bodde tillsammans i närmare ett års tid. Men saker och ting fick ett abrupt slut.

Niklas och Julia gjorde slut efter att det kommit fram att Niklas varit otrogen. Bildkälla: Dplay/Instagram

Det kom nämligen fram att Niklas hade varit otrogen mot Julia – vilket han själv erkänt och pratat om i sina sociala medier. Detta gjorde att profilerna gjorde slut och flyttade isär.

Tre dagar senare satt Julia på ett plan till Brasilien för att medverka i årets upplaga av Celebrity Ex On The Beach.

Personligen anser Julia att det blev hennes sämsta säsong – men någonting fick hon ändå med sig från säsongen. Hon träffade nämligen en ny kärlek på pressfotograferingen.

Och ja, ni kommer att känna igen honom. Det är nämligen Marc Stenbäck som varit deltagare i Paradise Hotel.

Marc Stenbäck var deltagare i Paradise Hotel 2019. Bildkälla: Viafree

Julia berättar dock att Marc och hon inte träffades inne i huset – utan på pressfotograferingen.



– Jag får inte berätta mer än så i risk att spoila – men jag tänkte shit vilken snygg kille, säger hon på sin Instagramstory.

Celebrity Ex On The Beach har premiär torsdag den 9 april och avsnitten hittar du på Dplay.