Därför får de röka i Ex on the beach men inte i Paradise Hotel

Alla hängivna dokusåpafans där ute kan i år skratta sig lyckliga. Just nu visas nämligen både en rungande säsong av Paradise Hotel samtidigt som att årets hypade säsong av Celebrity Ex on the beach har börjat sändas på Dplay.

Celebrity Ex On The Beach kallas redan den bästa säsongen hittills och gästas av deltagare som bland andra Nina Glimsell, Josephine Qvist, Adrijano ”Adde” Mijanovic, Sara Bolay, Arvid Stenbäcken och Anna-Lisa Herascu.

Gänget flögs till en destination som precis som namnet – är nytt för i år. Nämligen Brasilien.

Många kända ansikten syns i årets Celebrity Ex on the beach. Bildkälla: Dplay

Någonting som är nytt i årets Paradise Hotel är dock att deltagarna inte får röka. Detta på grund av att produktionen valt att ha rökförbud.



Ingen cigarett så långt ögat kan nå. Bildkälla: Viafree

– Det är rökförbud på hotellet i år. Det är därför man inte ser någon som röker. Det var många som tog det bra men såklart andra som inte gjort det, berättade Smail Alihodzic i Power Hit Radio.

Paradise Hotel har aldrig tidigare haft ett rökförbud.

"De är myndiga"

Men i Ex on the beach – där får deltagarna bolma på hur mycket de vill. Mathilde Albinsson, pressansvarig, berättar att det finns strama riktlinjer för deltagarna – men inte när det kommer till snus eller cigaretter.

Det festas loss inne i Ex on the beach. Bildkälla: Dplay

– Inspelningsplatsen är, och ska vara, en trygg och säker plats för både deltagare och produktion och vi har stränga regler gentemot, och tar starkt avstånd från, alla typer av våld och kränkningar samt hyser nolltolerans mot droger. I övrigt finns inga direkta husregler för deltagarna som ju alla är myndiga personer, berättar hon.