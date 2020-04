Produktionen tvingades springa efter Bella Andersson i Ex on the beach

Ex On The Beach är tillbaka med en rungande säsong och finns redan nu att se på Dplay. Årets casting är minst sagt någonting utöver det vanliga – vilket tittarna redan kunnat konstatera.

En av årets starka namn är ingen mindre än Paradise Hotel-stjärnan Gabriella "Bella" Andersson som hittills varit en av de som bidragit till mest drama i huset. Detta då hon har exet Arvid Stenbäcken där inne (som dök upp redan första dagen).

Bella Andersson. Bildkälla: Dplay

Arvid Stenbäcken. Bildkälla: Dplay

Paret har bråkat för att sedan leva ut sin passion i huset vilket en dag blev för mycket för Bella.



"Stormade ut"

Under ett bråk stormade hon ut från lyxhuset i Brasilien, vilket inte är tillåtet.

– Det är ett ganska osäkert område som huset ligger i så det vill ju verkligen inte att vi ska springa ut bara sådär, berättar hon i podden Sweet but psycho med Elin Skog och Josephine Qvist.

En kvinna i produktionen sprang ut ur huset efter Bella och fick stanna henne, prata med henne och sedan följa henne in i huset igen .

– Jag fick gå tillbaka och ha ett lång samtal med hon i produktionen så hon förstod vad som hände, säger hon.

Idag mår hon bättre i sitt hjärtekross och känner sig fortfarande sårad och bearbetar det.

– Jag och Arvid är i alla fall inte tillsammans idag. Efter programmet flyttade vi ihop men det varade bara en månad då man kände hur förstörd vår relation var, säger hon.

Hon avslutar med att berätta att hon trots allt kaos gärna skulle vilja vara med i Ex on the beach igen.

Nya säsongen av Celebrity Ex on the beach hittar du på Dplay.