View this post on Instagram

SHE’s got the look. Thats ma’ girl! 🎶🎶💪🏼💎🥳 She’s rocki’n. Skjutsar min 11-åring, fyllda idag, till skolan i tofflor och nattlinne under vår-kappan. Musiken i bilen är från Emilia & Grettas playlist, lite dryga 20 + ... har ingen aning vem som är artisten men det fäster. Och Zoe har en bra rap vibe! Ser fram emot hösten då hon ska börja på Pops academy...!! So Happy for her. 🥁🎼🎸🎹🎤🎉🎊 Du får gärna följa henne på hennes egna Instagram konto som hon startat upp själv. Då blir hon glad! 🎊 Även på tik tok. 📫🎎📯 Tack fina. Stor kram .. och kom ihåg att du kan vara en förebild, en slags förälder även om du inte har egna barn hos dig varje dag. Genom att du bryr dig och ser dem, hör av dig och bjuder på fika nån dag så kan det initiativet vara många barns lycka och hopp i deras liv. Något de alltid kommer att bära med sig för resten av livet. Att du fanns där med ett sms och frågade hur de mår. Låt oss orka engagera oss i varandra! Investera i livskvalite. Du är värdefull, för den du är men också för någon annan. 💌 #zoehäggkvist