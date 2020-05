Khloé Kardashian svarar på gravidryktet: "Mitt liv, inte ditt"

Det ryktas att Khloé Kardashian, 35, och hennes ex-pojkvän Tristan Thompson, 29, ska bli föräldrar igen. Den 12 april 2018 födde Khloé parets dotter True, 2.

Bara dagar innan förlossningen så avslöjades det att Tristan hade varit notoriskt otrogen mot Khloé med flera olika kvinnor. Efter mycket om och men gick Khloé och Tristan slutligen skilda vägar.

Även det blev dramatiskt då Tristan sammankopplades med Kylie Jenners bästa kompis Jordyn Woods.

Enligt Page Six så sprakade graviditetsryktena igång rejält efter att Khloé bara la ut gamla bilder på sig själv på Instagram. Bilderna var även klippta så att hennes mage inte syntes.

Khloe Kardashian och Tristan Thompson med dottern True. Bildkälla: Stella Pictures

"Jag är äcklad"

På ett klipp som Khloé delade på Instagram Story tidigare i veckan så bar hon en stor kaftan som dolde hennes former. Något som fansen tror är för att hon försöker gömma en begynnande bebisbula.

Även ett samtal mellan Khloé och Tristan som sändes i "Keeping up with the Kardashians" fick flera att höja på ögonbrynen. De pratade då om att True behövde ett syskon, och Khloé sa då att hon skulle "låna lite sperma från Tristan".

Khloe Kardashian är förbannad över ryktena. Bildkälla: Stella Pictures

Ryktena har fått Khloé att gå i taket.



"Jag använder mig inte så mycket av sociala plattformar nu för tiden och det här är en av anledningarna till att jag håller mig borta. Så sjuka och sårande saker som människor säger. Jag är äcklad över så mycket jag har sett. Folk tror att de vet allt om mig. Inklusive min livmoder. Sjukt", skrev hon på Twitter.

Khloé svarar på hatet

Det faktum att Tristan var notoriskt otrogen mot Khloé, och att Khloé piskade upp en rejält hatstorm mot Jordyn har fått flera att nu håna Khloé.

"Om Khloé är gravid med Tristan igen så måste hela hennes familj be om ursäkt till Jordyn", skrev en person.

"De försökte förstöra Jordyns liv, och sen springer Khloé tillbaka till honom som den clown hon är. Han var otrogen mot henne bara dagar innan hon födde", kommenterade en annan.

"De hemska sakerna som folk säger om mig angående ett RYKTE! Jag har sett så många elaka ord om mig, bara på grund av en falsk story. Och även om det var sant så är det MITT LIV, INTE DITT", skrev Khloé som svar på Twitter.

Khloe Kardashian kommenterade ryktena på Twitter. Bildkälla: Twitter/khloekardashian