I hela sex års tid var Linnea Widmark och Benjamin Ingrosso tillsammans, men 2019 tog kärlekssagan slut och paret gick skilda vägar. Linnea var tidigare även en väldigt nära vän med Bianca Ingrosso men efter uppbrottet har inte heller Bianca och Linnea synts umgås.

Benjamin har i intervjuer berättat att hans vinnarlåt "Dance you off" handlade om hans första break up från Linnea och att han gick igenom en väldigt jobbig tid efteråt. Paret hittade dock tillbaka till varandra – men beslöt sig sedan för att gå isär på nytt ett år senare.

Linnea Widmark och Benjamin Ingrosso hittade tillbaka till varandra. Bildkälla: Stella Pictures

Då valde han att gå i terapi efteråt, vilket han berättade om i ”Lyssnarhjälpen: Music Sessions”.

– Jag mådde väldigt dåligt över mitt ex. Jag har varit hjärtekrossad jättelänge, och pratat mycket med min psykolog om det, sa han i intervjun.



När det kommer till Linnea – så har hon faktiskt hittat kärleken på nytt. Detta avslöjar hon på Instagram i en av sina senaste inlägg.

”För mig är det här solsken på en tallrik. Jag och min pojkvän äter det nästa varje dag och det har vi gjort den senaste månaden. Bara av att tänka på att jag antagligen kommer att äta det imorgon gör mig exalterad inför frukosten", skriver hon till bilden.

Vem pojkvännen är väljer dock Linnea att hålla hemligt tills vidare.