Bortklippta materialet på Haidar i Ex on the beach hyllas av tittarna

Celebrity Ex on the beach håller på att lida mot sitt slut – men ännu händer det saker.

Årets säsong har levererat mer sex, drama och känslor än någonsin tidigare – och alla deltagare har på ett eller annat sätt fångat tittarnas intresse till max.



En av de som alltid leverar underhållning är Haidar Juma. Haidar har tidigare varit med i Paradise Hotel, där han fångat tittarnas hjärtan på grund av sin vimsighet.

Under ett segment i PH fick några av deltagarna reda på att de åkt ut.

– Haidar, hur känns det, frågade programledaren Rebecca Stella.

– Det känns superskönt att få vara kvar, svarade Haidar.

– Men du har ju åkt ut?, kontrade Rebecca Stella.

– Va? Har jag åkt ut, sa Haidar frågande till resten av deltagarnas skrattsalvor.

"Vart är jag?"

Denna gång, i Ex on the beach, så har Haidar tagit sig en liten tupplur. När han sedan vaknar upp förstår han inte vart han befinner sig och frågar i panik sina vänner vad som hänt.

Haidar vaknar upp i nattmössan men stöttas snabbt av de andra deltagarna. Bildkälla: Dplay

Haidar valde att lägga upp klippet på sin Instagram och snabbt såg man hyllningar från tittarna i hans kommentarsfält.

