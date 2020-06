Anna-Lisa Herascus oväntade sexbesked med Adde – efter inspelningen

Celebrity Ex on the beach är i full gång och årets säsong har levererat mer sex, drama och känslor än någonsin tidigare. Ett av årets stjärnskott till deltagare är Anna-Lisa Herascu som tidigare varit med hela två gånger. Varje gång har tittarna kunnat följa hennes och Adrijano ”Adde” Mijanovics stormiga relation där de tagit i tu med alla sina relationsproblem på bästa sändningstid.

Tredje gången gillt för Anna-Lisa. Bildkälla: Dplay

Men i år var det annorlunda. In i Celebrity Ex on the beach stegar en ny Anna-Lisa in som denna gången var starkare än någonsin.

– Jag är här för att förklara för Adde att det är slut och att vi framöver bara kommer att vara vänner.

Adde gjorde allt i sin makt med uppvaktningar och lovord för att vinna tillbaka Anna-Lisa – men utan att lyckas.

"Vad fan tror du att du gör?" sa Anna-Lisa till Adde som försökte lägga sig i stora skeden som in the good old days. Bildkälla: Dplay

I podden "Sweet but psycho" berättar nu Anna-Lisa om hur ex-parets relation ser ut idag.

– Vi är inte tillsammans utan bara väldigt goda vänner. Vi pratar i telefonen nästan varje dag och hörs liksom ofta. Men vi bor inte heller längre tillsammans, säger hon.

När hon sedan får frågan "Berätta vem den sista du hade sex med var?" så chockar hon tjejerna med sitt svar.

– Det var faktiskt Adde, säger hon.

– Men va, när var det här?, frågar Josephine Qvist.

– Det var för sex månader sedan och jag har verkligen inte varit sugen på sista tiden, avslutar Anna-Lisa.