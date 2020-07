Succékontot "Exonphspoilerse" blir podcast: "Kommer att bli jordbävning"

Instagramkontot "Exonphspoilerse" har under det senaste året vuxit explosionsartat och har idag över 207 000 följare. Kontot avslöjar vilka deltagare som kommer att vara med i kommande säsonger av Ex on the beach och Paradise Hotel, hur relationen mellan deltagarna är, hur mycket pengar dom får, varför vissa profil-par gör slut samt mycket mycket mer.

Grundaren säger ofta själv att hon "lever för drama" och har titt som tätt frågestunder där hon besvarar allt som följarna undrar.

Idag följs kontot av både människor i alla åldrar samt halva influenservärlden.

Kontots grundare Nessa Elie har hittills fått en lång rad olika erbjudanden om att gästa både poddar, program men har ännu valt att avvika.

Tills nu.

Nu har hon nämligen bestämt sig för att starta upp en egen podd med vännen och den före detta ex-deltagaren Amelia Silowa.

"Hata att ni älskar mig"

Podden kommer att heta "Vi avslöjar allt" och planen är att den då och då kommer att gästas av profiler.

– Det enda som är säkert är att jordbävning kommer att ske på grund av att det kommer att skaka. Ni kommer hata att ni älskar mig, säger Nessa till Nyheter24.

Kontots grundare älskar Nicki Minaj. Bildkälla: Stella Pictures

En annan anekdot är att Nessa är besatt av Nicki Minaj vilket hon dagligen visar i form av klipp av videos på artisten.

Spännande!