Tittarfavoriten Paradise Hotel är tillbaka och i höst ställs deltagarna mot väggen när åtta av dokusåpasveriges största drottningar checkar in på hotellet. Men hotellets nya stjärnor tänker inte vika sig så lätt och den stora frågan är vilken sida som går segrande ur striden?

I höstens säsong samlas åtta av de största kvinnliga namnen i dokusåpagenren när Emma Hellström, Josefin "Josie" Capllonch, Alexandra Nord, Cornelia Gyllborg, Erica Lindberg, Helen Ablatova, Hanna Bodelson och Paulina "Paow" Danielsson checkar in på det soldränkta hotellet. En efter en kommer de checka in och överraska övriga deltagare under hösten.

Men här är den så kallade startåttan:

Alexandra Nord. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Emma Hellström. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Erica Lindberg. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Helen Ablatova. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Hanna Bodelson. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Josefin "Josie" Capllonch. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Paulina "Paow" Danielsson. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Den trettonde säsongen av Paradise Hotel spelades in i Mexiko hösten 2019 och sänds i 36 avsnitt med säsongspremiär måndag 21 september 16.00 på Viaplay följt av 22.00 på Viafree.

Programledare är Rebecca Stella.