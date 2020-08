Gunilla Perssons monsterräkning – måste betala 600 000 kronor

View this post on Instagram

Jag hade ingen aning om vilket skick jag skulle möta mamma i när jag kom idag på besök till henne på sjukhuset. Så här klar i huvudet var hon, vilken skillnad mot då hon nästan medvetslös fördes till sjukhuset på måndag natten. Gud är så god att han låter henne överleva ännu en gång. Sjukhusräkningen på närmare 70.000 dollar går till mig 😫 eftersom mammas dåliga försäkring inte täcker kostnaderna den här gången på sjukhuset! 😫😫😫 LÄS MIN BLOGG, länk i bion, med mera detaljer också om Erikas födelsedagspresent som var en splitterny bil. Ursäkta kvaliteten på den lilla filmen. @ameliamagazine @erikaperss0n