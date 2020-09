Keeping up with the Kardashians slutar sändas

Kim Kardashian West, 39, skriver ett känslosamt Instagraminlägg där hon tackar fansen för alla år.

"Det är med tunga hjärtan som vi tagit det svåra beslutet som familj att säga hejdå till Keeping Up with the Kardashians" skriver stjärnan.

Första avsnittet av Keeping Up with the Kardashians sändes den 14e oktober 2007 och har gjort enorm succé världen över. Familjen Kardashian är idag en av de mest välkända familjerna i världen.

Efter hela 13 år är det idag en av de serier med mest flest säsonger i USA:s historia. Den tjugonde och sista säsongen kommer ha premiär 2021.

Det sista avsnittet av Keeping Up with the Kardashians kommer sändas 2021. Bildkälla: Instagram.

Slutet på en era

"Vi är otroligt tacksamma till alla er som följt oss i alla år - i bra och dåliga tider, all glädje, alla tårar, alla relationer och barn. Vi kommer alltid uppskatta de minnen och otaliga människor vi lärt känna på vägen" skriver Kim.

Fansen är förkrossade och skriver i kommentarerna att detta är slutet av en era.

"Utan Keeping Up with the Kardashians hade jag inte varit där jag är idag. Den här serien har format oss till dom vi är och vi kommer alltid stå i skuld till alla som har varit en del av att forma våra karriärer och förändra våra liv för alltid" avslutar hon.