Så blir det med rökförbudet i årets Paradise Hotel

Det var förra året som många tittare reagerade på att deltagarna inte rökte i Paradise Hotel. Varje säsong har det nämligen letats cigaretter och snackats taktik bakom palmerna samtidigt som lite sedvanligt bolmande.

Snart är det dags igen. Bildkälla: Viaplay

Men med förra året blev det minsann ändringar. Och många deltagarna var märkbart missnöjda över ett icke befintligt nikotinintag.

– Det är rökförbud på hotellet. Det är därför man inte ser någon som röker. Det var många som tog det bra men såklart andra som inte gjort det, berättade Smail Alihodzic i Power Hit Radio.



Andra regler är det dock i Ex on the beach där deltagarna får bolma på bäst de vill.

Så blir det i år

Men hur blir det då för de röksugna deltagarna i årets Paradise Hotel-säsong?

Jo, det är nämligen så att det är ciggförbud i år igen. Och detta av en tydlig anledning från produktionens sida.

– Vi bestämde oss för att inte visa upp unga människor som röker i programmet under förra säsongen och det här är en linje som vi kommer fortsätta på under höstens säsong, berättar presschefen Susanne Nylén.

