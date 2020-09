Har det hänt att någon rymt från Paradise Hotel-hotellet?

Att vara med en dokusåpa, låsas in i flera veckors tid med kameror i alla vrår tär minst sagt på psyket. Innan du blir godkänd att delta i en dokusåpa som exempelvis Paradise Hotel får du gå till en psykolog som avgör om du kan klara av påfrestningen det betyder att låsas in och filmas.

Innan du blir godkänd att delta i en dokusåpa måste du gå till en psykolog. Bildkälla: Viaplay

Men trots att folk klarar de psykologiska testerna så finns de dom som väljer att lämna programmen. I vissa fall har det hänt att deltagare i såpor helt enkelt busat till det och rymt.

I Ex on the beach har bland andra Bella Andersson berättat att hon i panik sprungit ut från lyxhuset med produktionen hack i häl.

Produktionen fick springa efter Bella. Bildkälla: Dplay

– Det är ett ganska osäkert område som huset ligger i så det vill ju verkligen inte att vi ska springa ut bara sådär. Folk i produktionen fick springa efter och hämta in mig, berättar hon i podden Sweet but psycho med Elin Skog och Josephine Qvist.

Under inspelningen av Bachelor som sändes 2017 var PH-profilen Alexandra Nord en av tjejerna som var kvar längst. I efterhand har hon avslöjat att hon och Rebecca Karlsson under flera gånger rymde över till grannarna under natten för att festa.

Alexandra rymde till Prison Break-stjärnan. Bildkälla: Snapchat

En natt hade de dragit över till stjärnan Amaury Nolasco. Amaury känner många igen som karaktären "Fernando Sucre" i succéserien Prison Break. Detta utan produktionens vetskap.

Men hur är det då på Paradise Hotel? Är det bara att skutta ut lite hur som helst?

Och nej – det är det inte. Produktionen har nämligen full koll på var deltagarna befinner sig – och att någon rymt har faktiskt inte hänt.

– Nej det har aldrig hänt, berättar presschef Susanne Nylén.

Ibland är det tufft för våra kära PH-deltagare. Bildkälla: Viafree

Dock har det hänt att deltagare velat lämna hotellet men då fått prata med produktionen som många gånger lyckats övertala deltagarna till att stanna kvar.