Philippa Parneviks attack mot svenska kändisar: "Bullshit"

Philippa Parnevik, 21, uppmanar till bojkott av kedjor som Zara, H&M, Nelly, Nakd, Bubbleroom och Gina Tricot.



Det hon reagerar på är hur många kända influencers släpper "nya kollektioner varje vecka" – något som i det långa loppet inte är supersnällt mot miljön. Även själva designen har Philippa invändningar mot.

– Jag är ledsen men alla svenska influencers är inte skapta för att bli "modedesigners", skriver hon bland annat.

Philippa Parnevik vill ha ett mer hållbart mode. Bildkälla: Instagram/philippaparnevik

Bland de influencers som gjort kollektioner i samarbete med andra märken hittar vi bland annat Bianca Ingrosso, Linn Ahlborg, Therése Lindgren och många fler.



Just Bianca är även creative advisor på Nelly och släppte nyligen en hyllad kollektion för märket.

Philippa Parnevik har fått nog av "fast fashion". Bildkälla: Instagram/philippaparnevik

Möts av kritik

På Instagram avslöjar Philippa även att hon själv satsar på en klädkollektion nu.

"Just nu håller vi på med ett projekt där vi ska visa er att det finns möjlighet att skapa en klädkollektion men på ett hållbart sätt. Can't wait for you to see that it can be done. And we can do better", skrev hon på sin story och visade en bild från ritbordet.

Philippas tilltag har nu väckt reaktioner på sociala medier.

"VM i tankeakrobatik att pendla mellan New York, Florida och Stockholm och samtidigt få en klump i magen för att vanligt folk köper en snygg tröja på Monki", skriver journalisten och radioprofilen Ingrid Altino.

Andra reaktioner lyder:

"Glöm inte Tokyo där hon pluggar "hållbart mode".

"Folk är ju tyvärr dumma i hela huvudet"

Andra reagerar på att Philippa valde att göra reklam för sitt eget märke i samma veva.

"Förstår hennes poäng men tyckte också det va lite konstigt när jag läste det då hon bara till slut promota sitt egna nya?... fel sätt att promota".

Philippa har även mötts av stöd från fans som tycker att hennes initiativ är bra. På Instagram story delar hon med sig av ett DM hon har fått som lyder:

"Tack! För att du lyfter detta ämne. Så jäkla tröttsamt när de släppt kollektion efter kollektion och det är sån hets till konsumtion".

Philippa Parnevik har fått nog av "bullshit trends". Bildkälla: Instagram/philippaparnevik