Tove Styrke

Tove Styrke, 27, från Umeå gjorde entré i svenska folkets ögon 2009 när hon 16 år gammal medverkade i Idol, och hamnade på tredje plats. Året efter släppte hon sitt första album "Tove Styrke" och därefter har hon släppt musik och turnerat.

Hon är ett känt namn även internationellt och har varit förband för både Lorde och Katy Perry. 2017 blev Toves låt "Say My Name" utsedd till ett av årens bästa låtar av Rolling Stones Magazine. 2018 hamnade även albumet "Sway" på plats 12 i tidningens lista på 20 bästa albumen det året.

Tove berättar för tv4 att det känns sjukt kul att vara med i årets säsong av Så mycket bättre.

Tove Styrke. Bildkälla: Stella Pictures/Jari Kantola.

Benjamin Ingrosso

Benjamin Ingrosso, 23, har artisteri i blodet och har sjungit och dansat sedan barnsben. Med schlager och musikalstjärnan Pernilla Wahlgren, 52, till mamma var ingen förvånad när Benjamin som 8-åring medverkade i Lilla Melodifestivalen, och även tog hem vinsten, med låten "Hej Sofia".

Sedan dess har han medverkat i musikaler, uppträtt på Allsång på Skansen, samt vunnit både Melodifestivalen och Let's Dance.

"Är så jävla stolt över det som kommer! Missa fan inte lördag!!!!", skriver Benjamin på sin Instagram inför premiären av Så mycket bättre.

Benjamin Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures.

Helen Sjöholm

Helen Sjöholm, 50, beskrivs inte sällan som Sveriges musikaldrottning efter mängder av medverkanden i stora uppsättningar. Hon slog igenom 1995 i huvudrollen Kristina, i musikalen "Kristina från Duvemåla och har sedan dess vunnit massvis med priser.

En av hennes mest utmärkande framträdanden var när hon sjöng "Gabriellas sång" i filmen "Så som i himmelen", 2004. Helens känslosamma sånginsats lämnade inte ett öga torrt och låten låg på Svensktoppen i hela 68 veckor därefter.

– Jag är ingen låtskrivare men jag ser fram emot att höra andra tolka sånger som jag har gjort genom åren och inte minst göra egna tolkningar av andras sånger, sa Sjöholm inför inspelningen av Så mycket bättre, i ett klipp på TV4:s Facebooksida.



Helen Sjöholm. Bildkälla: Anders Wiklund/TT.

Markus Krunegård

Markus Krunegård, 41, påbörjade sin musikkarriär i bandet Laakso, för att sedan medlem i gruppen Hets. Solokarriären inleddes med en skiva vid namn "Markusevangeliet" där låten "Jag är en vampyr" blev en succé.

Markus har arbetat med artister som Mauro Scocco, Veronica Maggio, Andreas Kleerup och Little Jinder. Han har vunnit priser på P3 Guld och GAFFA.

Markus berättar i en intervju med Café att han tackat nej till att medverka i Så mycket bättre många år, men att han fick en tankeställare när han såg att Plura skulle vara med denna säsong. Han tycker om Plura och kände även för att testa något nytt. Därför kommer vi äntligen få se Krunegård i rutan på lördagarna i år.

Markus Krunegård. Bildkälla: Stella Pictures.

Lisa Nilsson

Så mycket bättre-veteranen Lisa Nilsson, 50, kommer tillbaka i år igen, vilket vi inte är sura över. Under säsongen 2015 gav hon svenska folket hit efter hit med tolkningar som vi aldrig glömmer.

Lisa slog igenom 1992 med skivan "Himlen runt hörnet". Låten med samma namn blev den mest spelade i P3 det året och låten "Varje gång jag ser dig" kom på femte plats.

Vi ser fram emot att se Lisa i tv-rutan i år igen med nya tolkningar.

Lisa Nilsson. Bildkälla: Stella Pictures.



Plura Jonsson

1971 bildade Plura Jonsson, 69, tillsammans med sin bror Carla Jonsson, gruppen Eldkvarn som fortfarande är aktiv idag. 2007 blev han känd för sin blogg, som var en del av lanseringen för albumet "Svart Blogg".

2010 kom matprogrammet "Mauro & Pluras kök" som sedan övergick till "Pluras kök".

Plura medverkade i den första säsongen av "Så mycket bättre", 2010, som gjorde succé. I år, hela 10 år senare, är han äntligen tillbaka på Gotland för att bjuda på skratt, tårar och musik.

Plura Jonsson. Bildkälla: Christine Olsson/TT.

Silvana Imam

Silvana Imam, 34, släppte sin första skiva 2013 och är idag en av Sveriges största kvinnliga rappare. Hon är känd för sina texter om rasism, sexism och homofobi, samt storslagna uppträdanden.

Hon har blivit utnämnd till "Årets homo" på QX Gaygalan, Årets textförfattare på Musikförläggarnas pris, vunnit P3 Gulds "Guldmicken" för bästa liveakt och en Grammis för årets artist.

2017 släpptes dokumentären "Silvana – väck mig när ni vaknat" och året därpå gav hon ut boken "Silvana".

I år ser vi fram emot att få se henne tolka andra svenska artisters låtar i Så mycket bättre.

Silvana Imam. Bildkälla: Karl Melander/TT.

Tommy Körberg

Tommy Körberg, 72, är en av Sveriges mest folkkära artister. Han har spelat i filmer som "Ronja Rövardotter" och medverkat i musikaler som "Sound of Music", "Chess" och "Les Misérables", och till och med uppträtt med ikonen Celine Dion.

Han har ett flertal gånger tävlat i Melodifestivalen och vann 1988 med låten "Stad i ljus", som de flesta av oss förmodligen sjungit en utekväll eller två.

I år får vi se denna legend i Så mycket bättre på lördagarna.

Tommy Körberg. Bildkälla: Stella Pictures.

Ana Diaz

Ana Diaz, 43, började sin musikkarriär som låtskrivare och har under åren arbetat med artister som Britney Spears, One Direction, David Guetta, Zara Larsson, Agnes, Sabina Ddumba, Daniel Adams Ray, Oskar Linnros och många mer.

Först 2015 bestämde sig Ana för att våga sig på att satsa på en egen artistkarriär i Sverige. Hon har både nominerats till Grammis och P3 Guld, samt turnerat runt i Sverige.

Ana Diaz är en av de artister som kommer vara på plats varje lördag, tillsammans med Plura och Markus Krunegård. De resterande artisterna i Så mycket bättre kommer att komma och gå under programmet.

Ana Diaz. Bildkälla: Fredrik Wennelund/Stella Pictures.

Newkid

Juhn Alexander Ferrer, 29, känd under artistnamnet Newkid, släppte sitt första album 2011 för att sedan vänta sex år med att släppa mer musik. Han har berättat i en intervju med Aftonbladet att det var en tuff period och att han behöver "kickar" för att må bra, vilket han får genom musiken.

2017 gjorde han en framgångsrik comeback med låtarna "Kate Moss" och "Drama". Newkid har berättat att han tycker om att skriva låtar om kärlek och uppbrott.

Newkid berättar i en intervju med Veckorevyn att han skrek av lycka när han fick frågan om att vara med i Så mycket bättre. Han berättar även att hans medverkan öppnade upp en ny kreativitet i honom.

Newkid. Bildkälla: STELLA Pictures/Robert Eklund.

Lili & Susie

År 1985 skapade systrarna Lili och Susie Päivärinta popduon Lili & Susie. De nådde stor framgång under 80 och 90-talet med låtar som "Oh Mama" och "Bara du och jag".

Vid slutet av 90-talet bytte de artistkarriären mot att arbeta för djurens rättigheter. Både Lili och Susie blev utnämnda till djurombudsmän efter deras kamp mot djurförsök.

2009 gjorde de en comeback och tävlade i Melodifestivalen.

Nu är det dags för nästa comeback! Och inte var som helst, nämligen i Så mycket bättre.

Lili & Susie. Bildkälla: Stella Pictures/Karl Roger Karlsson.

Jakob Hellman

Jakob Hellman, 54, slog igenom 1989 med albumet "...och stora havet", där låtar som "Vara vänner" och "Hon har ett sätt" blev mycket hyllade. Detta resulterade i att han vann en Grammis för "Bästa manliga rockartist". Det var faktiskt inte första gången han blev tilldelad en Grammis, året innan blev han nämligen utsedd till "Årets nykomling".

Jakob slutade sedan att släppa musik men har uppträtt både själv och med andra artister under åren.

Efter debutalbumet tog det över 30 år till nästa album, som kommer nästa år och heter "Äntligen borta". Många har saknat honom, och de som inte håller ut till 2021 kommer som tur är få se rockikonen i Så mycket bättre i år.

Jakob Hellman. Bildkälla: Karin Wesslén/TT.

Loreen

Lorine Zineb Noka "Loreen" Talhaoui, 37, gjorde sitt genombrott 2004 när hon medverkade i Idol och slutade på fjärde plats i tävlingen.

Efter Idol ägnade sig Loreen åt annat, som att studera till tv-producent och göra filmer.

2011 gjorde Loreen sin comeback och tävlade i Melodifestivalen. Men det stora genombrottet blev året efter när hon inte bara vann självaste Mello med låten "Euphoria", men även hela Eurovision Song Contest.

"Så exalterad för att se resultatet av Så mycket bättre, det är dags att tala ut", skrev Loreen på Instagram nyligen.