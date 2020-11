BBC stoppar klassiska jullåten: "Publiken kan kränkas"

Vi närmar oss julen med stormsteg – och många har säkert redan börjat smyglyssna på några av de klassiska jullåtarna.

En av dängorna som brukar gå varm i stugorna är The Pogues originalversion av ”Fairytale of New York”.

Nu går brittiska BBC ut med nyheten att låten – så som vi är vana att höra den – inte kommer spelas hos dem i jul.

Anledningen? Att skydda den yngre publiken.

Innehåller nedsättande ord

Radiokanalen "BBC Radio 1" riktar sig nämligen till en yngre målgrupp mellan 15 och 29 år. På sin Twitter skriver BBC att man är rädd att vissa ordval därför kan förolämpa lyssnaren.

”Publiken kan kränkas av nedsättande ord för kön och sexualitet”, skriver man.



Lösningen: censurering

Den omåttlig populära jullåten återger ett samtal mellan en alkoholist och en drogmissbrukare – som dessutom är gifta med varandra.

I låten hör man orden "faggot", ett nedsättande ord för "homosexuell man", och "slut" som översätts till "slampa" på svenska.

För att inte kränka den yngre publiken har BBC därför valt att ta fram en ny, censurerad version av låten. Här skrivs de olämpliga orden över med vänligare ordval.

På så vis kommer den fortfarande kunna spelas – även fast det inte kommer låta exakt som vi är vana vid.

The Pogues. Foto: Stella Pictures

Sångaren bemöter kritiken

Shane MacGowan, sångare i The Pogues, försvarade låten så sent som 2018.

Han menar att låttexten är skriven på ett visst sätt för att passa karaktären som hörs i den.

Avsikten har aldrig varit att förolämpa någon, utan snarare att avbilda en verklighetstrogen bild av – i det här fallet – kvinnan i låten.

"Hon är en kvinna från en viss generation vid en specifik tidpunkt när hon har förlorat all tur och är desperat", sade han till The Guardian.

