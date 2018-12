Glögg, Kalle Anka och hetsiga politiska diskussioner med släkten kring julbordet. Snart är julen här!

Och finns det något i hela världen som skapar lika mycket julkänsla som julmusik?? Svar, nej. Men vilka låtar är det egentligen som sipprar ur svenskarnas trådlösa hemmaljudsystem under årets sista månader?

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå har tagit fram en lista av de populäraste svenska, och internationella, jullåtarna i år.

De mest spelade jullåtarna i Sverige

10. Det var då (Julens alla klockor)

Martin Stenmarck

Förra årets placering: ny

9. Ett ljus i mörkret

Niklas Strömstedt

Förra årets placering: ny

8. Nu lagar vi julen

Edward Blom

Förra årets placering: 8

7. Jag kommer hem igen till jul

Peter Jöback

Förra årets placering: 10

6. Jul igen

Just D

Förra årets placering: 5



5. Välkommen hem

E.M.D

Förra årets placering: 9

4. Happy New Year

ABBA

Förra årets placering: 4

3. Jul, jul, strålande jul

Gustaf Nordqvist/Edvard Evers

Förra årets placering: 2

2. Mer jul

Adolphson & Falk

Förra årets placering: 3

1.Tänd ett ljus

Niklas Strömstedt

Förra årets placering: 1

De mest spelade jullåtarna i världen

10. Happy Christmas (War Is Over)

John Lennon och Yoko Ono

Förra årets placering: 3

9. Driving Home For Christmas

Chris Rea

Förra årets placering: ny

8. Fairytale Of New York

The Pogues

Förra årets placering: 8

7. Feliz Navidad

José Feliciano

Förra årets placering: ny

6. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow

Bing Crosby

Förra årets placering: 2

5. Winter Wonderland

Felix William Bernhardt

Förra årets placering: 7

4. White Christmas

Irving Berlin

Förra årets placering: 4

3. Last Christmas



George Michael

Förra årets placering: 5

2. Do They Know It's Christmas

Baind Aid

Förra årets placering: 6

1. All I Want For Christmas Is You

Mariah Carey

Förra årets placering: 1



