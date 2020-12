Det hände med Sara och Pontus efter Ex On The Beach-inspelningen

Årets Celebrity Ex On The Beach har sannerligen bjudit på mycket känslor, drama, guppande täcken, fest – och kärlek.



Två stycken som verkligen fått känslorna väckta på nytt är Sara Gustafsson och Pontus Brodin. Paret träffades i en tidigare säsong där de blev kära. Efter säsongen flyttade de ihop.

De gjorde sedan slut bara ett par månader innan inspelningen, så man kan gott säga att saker och ting inte direkt retts ut.

Månaderna innan fick även profilernas Instagramföljare bevittna en del och pajkastning på Instagram.

Men som vi alla vet kan mycket hända inne i Ex on the beach.

Det första som hände när Pontus skickades in var nämligen att han och Sara fick gå på date. Under dejten kände båda två att det fanns känslor kvar.

Sara och Pontus gjorde slut bara ett par månader innan inspelningen. Bildkälla: Dplay

Gnistan som tänder där har legat kvar och säsongen igenom har de setts pussas, mysa, sova ihop och säga kärleksfulla saker till varandra.

Första mötet inne i huset. Bildkälla: Dplay

Men vad hände efter programmet? Är de tillsammans? Slutade de höras?

Man kan säga så här – det är inte direkt glasklart.



– Jag får denna fråga kanske tio gånger per dag haha. Jag vet helt ärligt inte ännu. Det är därför jag inte kan ge ett ärligare svar än att det är komplicerat, för det är verkligen. Men jag skulle inte säga att vi är tillsammans, säger Sara till Nyheter24.