Bianca Ingrossos känga till Wahlgrens värld-produktionen: "Orättvist behandlad"

Bianca Ingrosso, 25, är en av Sveriges största influencers.

Inte nog med att hon vid så pass ung ålder redan är ekonomiskt oberoende, har sitt eget sminkmärke, sitter i juryn för programmet Talang och har drygt 400 000 prenumeranter på Youtube så syns hon även i tv-rutan när Wahlgrens Värld sänds.

Därför är Bianca väldigt van vid att människor friskt kommenterar hennes val och hennes liv, något hon tidigare själv sagt att hon inte bryr sig om.

Öppnar upp sig i vloggen

Men i sin senaste julvlogg väljer hon att ta bladet från munnen och berättar för sina följare att livet inte alltid är en dans på rosor. Hon menar att hon i nästkommande avsnitt av programmet som följer henne och hennes familj klipps på ett sätt som enligt henne inte stämmer överens med vem hon är.

– Det här är så svårt att prata om. Det kan vara så otroligt påfrestande och jobbigt ibland när man gör reality för att jag är en person som har väldigt mycket bagage som jag aldrig pratat om, inleder hon gråtandes.



Underliggande problem

Hon fortsätter berätta att hon har mycket problem som ligger under ytan som ingen vet om, men att dessa problem tas upp i programmet – dock bara på ytan.

– I det här avsnittet tas det upp lite halvt på ytan, men kommer inte riktigt med så jag porträtteras än en gång som någon jag inte är.

Hon menar att det lilla hon visar upp av sitt riktiga jag inte är tillräckligt för att folk ska förstå vem hon egentligen är, men att det är någonting hon accepterat.

– Det är klart att det är så. Jag kan inte begära att alla ska förstå när de faktiskt inte vet någonting, men i det här avsnittet så blir det ett praktexempel på när kamerorna bara rullar på något som är otroligt privat och där jag inte känner mig bekväm för andras skull att liksom öppna upp mig och förklara. Jag bara vet att alla kommer missförstå mig och allt hat jag kommer få.

"Mycket som klipps bort"

Hon menar att hon än en gång kommer känna sig felbehandlad på grund av att hon blir missförstådd.

– Min sanning, eller min förståelse för vem jag är och varför jag beter mig som jag gör i vissa situationer har en mer grundlig förklaring än att jag är negativ, arg, bitter och bråkar och jag känner väl att jag älskar Wahlgrens värld men det är mycket som klipps bort när jag är glad och positiv.



Bianca säger också att mycket av hennes vettiga förklaringar och andra positiva aspekter från hennes personlighet vanligen klipps bort av produktionen och att fokus läggs på hennes mer negativa sidor.

– Det gör bra tv och det förstår jag. Men det är liksom år av problem från min sida som gör att jag kan brusa upp eller bli otroligt besviken, vara ganska hård och ställa höga krav för att det har pågått i över 15 år.



Trött på att bli felbehandlad

Hon nämner också att hon lägger sig själv i händerna på de som klipper programmet, vilket inte alltid är för hennes egna bästa.

– Hade folk vetat om allting så hade nog deras tankar varit annorlunda. Jag bara vet att jag kommer behöva många psykologtimmar för att klara av det här. Jag är bara så trött på att jag är i händerna av någon annans porträttering av mig.

"Jag analyserar allt, allt, allt"

Efter att Bianca torkat sina tårar och varit hos sin psykolog berättar hon i vloggen att hon egentligen inte bryr sig om vad andra tycker eftersom hon troligtvis inte hade klarat av att jobba med det hon gör, men att hon har svårt att ta kritik som är baserade på en missuppfattning om henne.

– Det är snarare när jag hamnar i en situtation där jag tänker "om folk bara visste". Men jag vill inte vara en person som tycker synd om sig själv, för det är så långt ifrån den jag är. Jag analyserar ju allt, allt, allt.



"Skrik högt! Säg ifrån!"

I kommentarsfältet under videon möts Bianca av kärlek och råd från hennes trogna följare. De flesta menar att hon borde säga ifrån och inte acceptera hur programmet har klippts, andra menar att hon borde be dem stryka programmet helt.

Hon får även råden att kanske ta och pausa programmet ett tag, för hennes egna välmående:

"Du kanske ska pausa Wahlgrens värld? Och få mer lugn och ro, du förtjänar all kärlek i världen och du ska inte behöva ta all den skit du får, förstår att det tär på dig ibland. Sänder all kärlek och värme", skriver en.

"Hit men inte längre. Skrik högt! Säg ifrån! De tjänar pengar PÅ DIG. Nu måste du sätta ner foten och värna om dig och din integritet - det här är ditt LIV", skriver en annan.