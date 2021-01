Pernilla Wahlgren blir ny programledare för Melodifestivalen

Pernilla Wahlgren blir en av årets programledare för Melodifestivalen. Hon kommer att leda den fjärde deltävlingen tillsammans med komikern Per Andersson. Detta berättade produktionen via ett pressmeddelanden under måndagsmorgonen.

Pernilla berättar att hon efter att ha varit deltagare i tävlingen många gånger – nu känner sig redo för att programleda.

– Efter att ha tävlat fem gånger i Mello, så ska det bli otroligt roligt att nu få vara med och leda programmet. Dessutom tillsammans med Per Andersson! Jag ser fram emot detta så mycket, säger hon i pressmeddelandet.

Fler av årets stjärnspäckade gäng som kommer att turas om som programledare:

Deltävling 1 – Lena Philipsson

Deltävling 2 – Anis Don Demina och Oscar Zia

Deltävling 3 – Jason Diakité

Deltävling 4 – Per Andersson och Pernilla Wahlgren

Andra chansen – Shirley Clamp

Finalen – Måns Zelmerlöw och Shima Niavarani

