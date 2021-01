Jasmine Gustafsson: "Har träffat Jack efter uppbrottet från Antonija Mandir"

Det var i slutet av förra året som Antonija Mandir och Jack Stengel-Dahl gick ut med att de hade gått skilda vägar. Enligt båda parter så var det Antonijas beslut och i sin video sa hon att de helt enkelt vuxit ifrån varandra.

Profilerna träffades i Ex on the beach 2017 och blev störtkära.

Men idag har Mandir en ny fisk på kroken – nämligen Oliver Hunt som vi sett i Temptation Island 2017. På sina sociala medier visar Antonija och Oliver dagligen upp sin kärlek men hävdar fortfarande bestämt att de "bara trivs i varandras sällskap" och att de inte är tillsammans.

Romansen har engagerat många. Bildkälla: Instagram

Hur det går för Jack med kärleken är ännu oklart, men under veckan var det många som drog efter andan när Jasmine Gustafsson avslöjade på sin Intsagramstory att hon träffat Jack efter hans uppbrott med Antonija Mandir.

"Inte som det låter"

Enligt Jasmine så tror hennes följare att hon dejtar varenda kille som hon umgås med. Vilket såklart inte är fallet.

– Det är inte som det låter. Vi har gemensamma vänner och därför har vi stött på varandra, säger Jasmine till Nyheter24.

I sin senaste video förklarar hon vidare att hon är supersingel.

"Ja jag har träffat Jack men bara som vänner", berättar Jasse. Bildkälla: Youtube

– Jag förstår inte varför folk tror att man är tillsammans eller ligger med alla killar man hänger med. Vi har gemensamma vänner vilket gjorde att vi sågs några gånger på raken, säger Jasmine.