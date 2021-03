Charlotte Perrelli skadad på träningen: "Blir långklänning nu"

Schlagerdrottningen Charlotte Perrelli, 46, har superhits som "Hero" och "Take me to your heaven" under bältet. Nu är hon högaktuell i lördagens final av Melodifestivalen där hon tävlar med sitt bidrag "Still young".

– Den handlar inte alls, som man skulle kunna tro, om att jag fortfarande ser ung ut eller något sådant. Den handlar inte alls om yta, utan tvärtom handlar den om att vi inte ska känna oss passé för att vi till exempel har fyllt 40 eller 50. Vi har mer att ge. Det handlar om att ta vara på stunden så att man känner sig ungdomlig. Det är så extremt viktigt att lyfta fram det, sa Perrelli i en intervju med Svenska Dagbladet innan hon tog sig direkt till final med den poppiga schlagern.

Charlotte Perrelli tog sig direkt till final med bidraget "Still Young". Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Tränar padel flera gånger i veckan

Den som kan sin Perrelli har givetvis koll på att hon precis som många andra svenskar har blivit riktigt biten av padeltrenden.

"Så glad att jag har dessa timmar!! De förgyller min tillvaro på så många sätt, får motion och håller psyket i schack! Tänk att jag skulle bli biten av en bollsport?!", skrev Charlotte på Instagram i december om sin padelträning.

Charlotte Perrelli. Bildkälla: Stella Pictures

Det verkar minst sagt vara en actionladdad sport. För inte länge sedan skrev Nyheter24 om Charlottes vansinnesutbrott på padelbanan – som resulterade i ett sönderslaget racket.

"Ingen bra dag! Sjukt ont i nacken och spelade tvärdålig padel. Blev så förbannad så jag slog sönder racket. Värdelöst! Jag vet. Omoget och okontrollerat, men det hjälps inte, blev vansinnig på mig själv. Någon som känner igen sig?", skrev Charlotte då.

Olycka på träningen

Under tisdagen var det dags för ännu mer fart på banan. På Instagram berättar Charlotte att hon var med om en olycka på träningen.

"Tillbaka i Mellobubblan och Final på lördag!!! Sjukt roligt!! Idag har vi bandat Artistintervju och det blev långklänning eftersom jag trillade på padeln imorse och skrapade upp knät. Skrattar åt mig själv... Hade inga glasögon och lagt upp en bild när jag blundar.....", skriver Charlotte.

Aj, aj – men vi hoppas Charlotte är redo för finalen på lördagen!

