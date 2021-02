Charlotte Perrellis förändring inför Melodifestivalen: "Modigt"

22 år har gått sedan Charlotte Perrelli, 46, vann hela Eurovision med sitt fenomenala bidrag "Take me to your heaven". Sedan dess har hon hunnit bli en av Sveriges mest folkkära artister, släppt flera studioalbum och varit programledare för Melodifestivalen.

På lördag tävlar Charlotte i Mello för fjärde gången någonsin. Hennes bidrag heter "Still young" och är skrivet av Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm och Charlie Gustavsson. I en intervju med Svenska Dagbladet berättar Charlotte att det är en poppig schlager. Hon avslöjade även mer om vad låten handlar om för henne.

– Den handlar inte alls, som man skulle kunna tro, om att jag fortfarande ser ung ut eller något sådant. Den handlar inte alls om yta, utan tvärtom handlar den om att vi inte ska känna oss passé för att vi till exempel har fyllt 40 eller 50. Vi har mer att ge. Det handlar om att ta vara på stunden så att man känner sig ungdomlig. Det är så extremt viktigt att lyfta fram det, säger hon till SvD.

Charlotte Perrelli. Bildkälla: Stella Pictures

Förändringen inför Mello: "Kärring mot strömmen"

Bara tre dagar innan Melodifestivalen bestämde sig Charlotte för att göra en drastisk förändring – något hon avslöjar på sin Instagram där hon har 180 000 följare.

Charlotte har nämligen kapat av sig sitt långa karaktäristika svall.

"Och DÄR rök lockarna....", skriver Charlotte och avslutar med hashtaggen #kärringmotströmmen.

Nu är följarna minst sagt nyfikna på resultatet.

"Spännande!", skriver Agneta Sjödin.

Andra reaktioner lyder:

"Nämen sååå nyfiken blev jag nu! Ska bli spännande att se".

"Wow så modigt! Visa oss the rest"

"What?! PICS OR IT DIDN’T HAPPEN! alltså bild på resultatet. Sååå nyfiken"

"Väntar med spänning på resultatet!!".

Hur Charlotte blev i håret får vi förhoppningsvis se på lördag!

