Jasmine Gustafsson, 27, är en av landets största dokusåpadrottningar. Efter ett gäng säsonger i Ex on the beach och Paradise Hotel så har hon nu helhjärtat valt att satsa på Youtube där hon i skrivande stund har 164 000 prenumeranter.

Jasmine Gustafsson. Bildkälla: Stella Pictures

I sina videos släpper hon sina följare nära in på livet och berättar väldigt ingående om sin vardag och sitt mående.

Men Jasmine har även ett stort Instagramkonto där hon titt som tätt håller frågestunder.

Under tisdagen då Jasmine hade en frågestund blev hon dock märkbart irriterad då följarna tenderar att fråga väldigt mycket om hennes relation med Niklas Åkerlund.

"Ni är smarta nog att förstå att någonting hänt men allt som har med mina avslutade relationer att göra har jag valt att inte uttala mig om".

"Era liv ni leker med"

Jasmine fick även en hel del frågor om sina skönhetsingrepp och varför hon nu väljer att tömma sina läppar. Hon berättar då att hon tar bort gammalt material som börjat kapsla in sig i läpparna.

Jasmine höll en frågestund på sin Instagram. Bildkälla: jasminegustafsson/Instagram

Hon berättar även att det inte bara är läpparna som spökat utan att hon även fick komplikationer efter sin bröstoperation.

"Jag ska på en bröstkonsultation då jag har haft komplikationer med mina bröst sen jag gjorde dem för några år sedan. Många saker som behöver rättas till nu", skriver hon.

Hon vädjar sedan till sina följare att de ska tänka till innan de väljer att göra skönhetsingrepp.



"Det kan gå snett så tänk alltid en extra gång. Det är era kroppar/liv ni leker med", avslutar hon.

Läs mer: Amanda Lundgren : "Jag har drabbats av breast implant illness"