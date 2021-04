Gustaf och Viktor Norén klara för "Så mycket bättre"

Gustaf och Viktor Norén har långa musikkarriärer bakom sig – både tillsammans och på eget håll.

Gustaf är en tidigare medlem i gruppen Mando Diao, och Victor har turnerat i både Japan och Tyskland med sitt tidigare band "Sugarplum Fairy".

På senare år har de gjort musik tillsammans och under 2020 släpptes det gemensamma debutalbumet "Hymns to the rising sun".



"Vi känner en tacksamhet"

Och nu står det alltså klart att bröderna gör bland annat Maxida Märak och Peter Jöback sällskap i årets upplaga av succéprogrammet "Så mycket bättre".

Till Expressen erkänner bröderna att de fått frågan om att medverka tidigare – men aldrig tillsammans. Det var en avgörande faktor till att de tackade ja den här gången.

– Vi känner en tacksamhet inför att få åka dit tillsammans, med sitt eget syskon. Det är som att åka på sommarkollo ensam, det är ändå lite läskigt. Så vi är väldigt tacksamma att vi fick chansen att göra det ihop, säger Viktor till Expressen.

