Den helt färska Viaplay-serien "Thunder in my heart" är skriven av 29-åriga Amy Deasismont, som även har huvudrollen i serien. Hon skådespelar då mot bland andra stjärnskottet Alexander Abdallah, 28. Läs mer om Alexander här.

Amy Deasismont och Alexander Abdallah. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Men vem är Amy egentligen och vad har hon gjort tidigare? Det har Nyheter24 luskat lite i!



1. Amy Deasismont – eller Amy Diamond??

Amy har befunnit sig i rampljuset under flera års tid, men då under artistnamnet "Amy Diamond". Det var nämligen så hon slog igenom, som 12-åring, med hitlåten "What's in it for me".

Numera går 29-åringen istället under sitt riktiga efternamn "Deasismont", som hon fått från sin brittiska pappa.

2. Har fem syskon

Det är ingen liten familj som Amy kommer ifrån. Utöver mamma Chrisbeth och pappa Lee har hon har hela fem syskon och är näst äldst i syskonskaran.

3. Vunnit mästerskap i konståkning

Utöver det stora musikintresset upptogs stora delar av Amys uppväxt av konståkning. Faktum är att hon faktiskt vann flera mästerskapsmedaljer.

4. Tillsammans med "Vår tid är nu"-Charlie

Amy med pojkvännen Charlie Gustafsson 2016. Foto: Jessica Gow/TT

Sedan sex år tillbaka är Amy tillsammans med skådespelaren Charlie Gustafsson som kanske är mest känd för sin roll som Calle Svensson i SVT-serien "Vår tid är nu".



5. Utbildad till frisör

Det var inte givet att det var varken musik eller skådespeleri som Amy skulle ägna sig åt. Under sin gymnasietid utbildade hon sig nämligen till frisör i hemstaden Jönköping.

6. Varit med i Melodifestivalen – två gånger

Foto: Stina Stjernkvist/TT

För riktiga Mello-nördar kommer det inte som någon överraskning att Amy faktiskt varit med i musiktävlingen hela två gånger. År 2008 medverkade hon med bidraget "Thank You" och 2009 ställde hon upp med låten "It's My Life".



7. Blivit Guldbagge-nominerad

Vid Guldbaggegalan 2016 var Amy nominerad i kategorin "Bästa kvinnliga biroll" för sin skådespelarinsats i den gripande, och hyllade, ungdomsfilmen "Min lilla syster".