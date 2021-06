När Eric Saade 30, och Nicole Falciani, 24, från ingenstans gjorde slut, bara ett par veckor innan sitt planerade bröllop, lät sig reaktionerna inte väntas på.

Det hela blev en av de mest omskrivna kändisnyheterna 2020 och spekulationerna gick varma om vad det var som egentligen hade hänt för att paret skulle gå isär efter fem år tillsammans.

Senare kom det fram att det var Eric som hade varit drivande i det hela och Nicole sa då att Eric hade sagt att han "inte gillade hennes personlighet".

Idag är Nicole tillsammans med Adem Berisha, 29 och Eric har funnit kärleken i influensern Hanna Schönberg, 23.

Nicole och Eric skulle ha gift sig i Toscana men gjorde slut ett par veckor innan bröllopet. Bildkälla: Stella Pictures

Här träffades Eric och Hanna första gången

I intervjuer och under frågestunder har Eric och Hanna sagt att de träffades via gemensamma vänner – men de har aldrig gått in på detaljer – tills nu.



Hanna och Eric lägger ofta upp mysbilder på varandra. Bildkälla: hannaschonberg/Instagram

Det var nämligen så att kärleksrykten satte igång redan när parets följare såg att de hängde på samma ställe under sommaren 2020 – nämligen på en poolfest tillsammans med andra influensers i Stockholms skärgård. Och nu har alltså dessa rykten visat sig stämma.



Eric berättar att han och Hanna träffades på ett poolparty. Bildkälla: hannaschonberg/Instagram

Eric avslöjar nu att det var redan på poolfesten som han fick upp ögonen för Hanna och kände att han skulle falla för henne.

"Jag visste den dagen att jag skulle falla för henne om vi någonsin träffades igen", avslutade han.