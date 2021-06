Anna Book berättar om polisanmälan: "Önskar ingen det här"

Anna Book gjorde en polisanmälan på midsommarafton

Den folkkära sångerskan Anna Toledano Book, 50, fick en väldigt jobbig start på sin midsommarafton. Anna bor med sin familj i Sigtuna utanför Stockholm, och i en live från i helgen berättade Anna om hur den lantliga midsommaridyllen blev avbruten av något som hon inte önskar någon annan.

– Min midsommardag började väldigt tufft. Jag har gråtit en flod idag, eller igår var det. Medans andra dansade runt midsommarstången så fick jag göra en polisanmälan. Och nu kände jag att nu ska jag äga mitt liv och jag ska vara glad, och jag ska ta plats. Jag är så jävla trött på att bli stoppad i en massa jävla fack som jag inte själv har valt, berättade en märkbart skärrad Anna under en livesändning från helgen som hon har valt att spara kvar på sin Instagram.

Anna Book. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Anna Book har tröttnat på "vidriga rykten"

Under hennes 30 minuter långa live var det enligt Anna en del "troll" som tittade in, och till dom har hon bara en sak att säga:

– Jag är så jävla trött på den stereotypa bilden av mig och alla falska, äckliga, vidriga, jävla rykten. Jag säger bara "up yours" på riktigt. Jag är så fruktansvärt trött på det. Jag kommer att leva mitt liv från och med nu och jag kommer inte bry mig om vad någon annan tycker och tänker. Jag är så jävla less på elakheter, sa Anna och fortsatte:

– Usch, ni har ingen aning om vad jag har gått igenom idag. Jag önskar inte det mot… den människan som ogillar mig mest i hela världen. För jag ogillar faktiskt ingen mest i hela världen, det är inte riktigt min melodi. Jag önskar inte ens dig som ogillar mig mest i hela världen att gå igenom det som jag fick gå igenom igår morse på självaste midsommarafton. Nej, det gör jag inte.

Anna Book. Bildkälla: Stella Pictures.

Anna Book möts av fina ord från fansen

Anna avslutade med att berätta att hon inte tänker låta "det dåliga" få förstöra hennes liv mer än vad det redan gjort.

– En vacker dag kommer jag att ta bladet från munnen, men det är inte min röst som ska höras i första hand. Så jag får bara ha lite mer tålamod och lita på att Gud är på min sida, avslutar Anna Book sin livesändning på Instagram.

I kommentarsfältet möts Anna av kärlek från sina följare, med både fina ord och mängder av hjärtan. Några kommentarer lyder:

"Du är bra precis som du är. Förstår att du tröttnar på alla idioter som lever på att trycka ner andra.. Hejja hejja dig"

"All kärlek till dig och din familj. Ha en superfin midsommardag"

"Njut av livet"