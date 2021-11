Lisa Anckarman pratar ut om hatet: "Det är så fruktansvärt"

Lisa Anckarman, 31, är främst känd från sina stylingvideos på Youtube där hon stylade kändisar. 31-åringen är också poddare och programledare. Samt aktuell i sin nya realityserie Lisa&Henrik, som hon har tillsammans med realitystjärnan och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27. Paret blev tillsammans efter att Lisa hade sett Henrik i "Ex on the beach" Norge. Idag är de förlovade och berättar i sin nya serie att de vill skaffa barn.

Lisa och Henrik Foto: Instagram @lisaanckarman

Lisa Anckarman om hatet på TikTok

I en intervju med Nyheter24 berättar Lisa Anckarman om hatet som cirkulerar mot henne på TikTok. Lisa och Henrik förklarar att de är rädda för plattformen, då den är så negativ.



– Jag läser inte ens mina kommentarer, för att dom gångerna jag har gjort det, har jag börjat gråta, berättar Lisa.

Influencern berättar att majoriteten av hatkommentarerna är kränkande kommentarer kring hennes utseende.

– Det är så fruktansvärt, berättar Lisa och fortsätter att berätta om en kommentar som hon får.

– Du har bra kropp men du ser ut som skit i ansiktet.

Lisa och Henrik berättar att de är för gamla för TikTok och att de inte är målgruppen för plattformen.

– Vi är inte super unga längre, jag går mot 40 och du går mot 30, förklarar Lisa.

Paret tittar på varandra och frågar vad de ens skulle göra på TikTok, om de skulle göra som alla andra och dansa de typiska TikTok-danserna.

Se hela intervjun i spelaren ovan.