Därför slutade Lisa Anckarman styla på Youtube

Lisa Anckarman, 31, är främst känd från sina stylingvideos på Youtube, detta är något som hon har slutat med och många undrar varför. I en intervju med Nyheter24 besvaras alla frågetecken kring detta abrupta slut. Idag är Lisa också poddare och programledare, samt aktuell i sin nya realityserie Lisa&Henrik, som hon har tillsammans med realitystjärnan och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27. Paret träffades efter att Lisa hade sett Henrik i "Ex on the beach" Norge. Idag är de förlovade och berättar i sin nya serie att de vill skaffa barn.

Lisa och Henrik Foto: Instagram @lisaanckarman

Därför slutade Lisa Anckarman med sina stylingvideos

Lisa berättar att det var hennes styling med Theresé Lindgren, 34, som gjorde att hennes karriär tog fart.

– Jag tror att jag var tionde störst på Youtube, 2019 eller 2020, berättar Lisa.

31-åringen förklarar att i våras kände hon att något var fel.

– Jag hade jättemycket ångest och kände att någonting i livet måste förändras, berättar Lisa.

Lisa Foto: Instagram @lisaanckarman

Hon rannsakade sig själv och kom fram till att stylingkonceptet inte längre var kul.



– Det tar sån otrolig tid, förklarar Lisa och fortsätter.

– Jag var helt manisk kring den här stylingen, för det var det som var mitt kändisskap.

– Om inte det är kvar, vad är jag då?, berättar Lisa att hon tänkte.

Men hon beslutade sig för att vara modig, och valde därför att sluta med sina stylingklipp på Youtube.

– Jag måste vara modig och våga ta bort det döda köttet, för att något nytt ska få växa, berättar Lisa.

Hon menar att detta beslut gav henne mycket mer tid, vilket resulterade i att den nya realityserien kunde växa fram.

