Sångaren Meat Loaf är död – kämpade med flera hälsoproblem

Michael Lee Aday föddes den 27 september 1947 i Dallas, Texas. Hans mamma var lärare och gospelsångerska och pappan en alkoholiserad polis.

Det ska också har varit han som först kallade sonen för "Meat Loaf". I slutet av 1960-talet flyttade han till Los Angeles där han bildade sitt första band och så småningom gjorde en roll i musikalen "Hair".

Foto: Richard Drew/TT

Så fick Meat Loaf sitt stora genombrott

Det var dock genom samarbete med Jim Steinman som Meat Loaf fick sitt stora genombrott.

Under sin långa karriär släppte Meat Loaf och Steinman flera succéalbum tillsammans, där "Bat Out of Hell"(1977) och "Bat Out of Hell: Back Into Hell" (1993) hör till de mest framgångsrika.

Sammanlagt har Meat Loafs albums sålts i mer än 100 miljoner exemplar världen över. Vid sidan av artistkarriären var Meat Loaf även verksam som skådespelare. Han är mest känd för rollen som Eddie i ”The Rocky Horror Picture Show”, från 1975, men hade även en roll i David Finchers ”Fight club”.

Meat Loaf blev 74 år. Arkivbild.

Meat Loaf är död – somnade in med hustrun vid sin sida

Under våren 2021 avled Meat Loafs samarbetspartner Jim Steinman. Då skrev stjärnan följande i en offentlig hälsning till låtskrivaren:

"Jag kommer snart, min bror Jimmy", "Flyg Jimmy flyg".

Och det visar sig att Meat Loaf hade rätt. Under torsdagskvällen den 20 januari somnade han in med hustrun Deborah Gillespie vid sin sida.

Under det sista dygnet i hans liv ska hans döttrar och nära och kära också haft chansen att ta ett sista farväl.

Meat Loafs hälsoproblem: Levde med diabetes och hjärtfel

Meat Loafs dödsorsak är inte känd, men det är ingen hemlighet att han kämpat med hälsoproblem under många års tid.

Han levde med både diabetes och hjärtproblem – och fick genomgå en operation 2003 efter att ha kollapsat på scen under en pågående konsert. Under sista tiden i livet slutade även Meat Loaf sjunga offentligt, eftersom han mist sin sångröst.

Foto: Dan Steinberg/TT

Här hyllas Meat Loaf av sångerskan Cher

Nu sörjs rockstjärnan Meat Loaf av familj, vänner, fans och branschkollegor.

En av de som uttryckt sin sorg efter bortgången är Cher, som gjorde "Dead Ringer for Love" ihop med honom på 80-talet.

"Jag hade så roligt med Meat Loaf när vi gjorde 'Dead Ringer'. Jag känner med hans familj, vänner och fans. Inbillar jag mig, eller dör fantastiska människor från konstens värld varannan dag?", skriver hon på Twitter.

Källa: The Guardian, Deadline