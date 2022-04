Namn, ålder och föräldrar – här är alla barnen i familjen Kardashian

Ända sedan Kim Kardashian, 41, slog igenom har allt fler och fler medlemmar i familjen Kardashian blivit kända ansikten. I oktober 2007 hade "Keeping Up with the Kardashians" premiär - och resten är historia.

Efter att serien la ner efter hela tjugo säsonger har nu familjen Kardashians nya tv-serie "The Kardashians" premiär, idag den 14 april på Disney Plus.

Numera fokuserar dock många av "Kardashians" på familjeliv och de flesta av syskonen har inte bara ett utan flera barn. Men vilka är egentligen de elva Kardashian-barnen och vad heter dem? Det har Nyheter24 tagit reda på!

Här är namn och ålder på Kim Kardashians barn

Tillsammans med artisten och ex-maken Kanye West, 44, (numera Ye) har Kim Kardashian fyra barn.

Kim Kardashians alla barn.

Dottern North West, 8.



Sonen Saint West, 6.



Dottern Chicago West, 4.



Och till sist minstingen och sonen Psalm West, 2.



Här är namn och ålder på Kourtney Kardashians barn

Kourtney Kardashian, 42, har tre barn tillsammans med exet Scott Disick, 38. De har delnad vårdnad om barnen, och Kourtney är numera tillsammans med Travis Baker, 46.

Äldsta sonen Mason Dash Disick, 12, kallas för "Mase".



Dottern Penelope Scotland Disick, 9, kallas för P och Poosh av sina föräldrar.



Sonen Reign Aston Disick, 7, tillsammans med mamma Kourtney Kardashian. Han kallas för Reigny av Kourtney och Scott.



Namn och ålder på Rob Kardashians barn

Brorsan Rob Kardashian, 35, har en dotter tillsammans med exflickvännen Blac Chyna, 33.

Dream Renée Kardashian är 5 år gammal och kallas inte helt oväntat för "Dreamy".

"Dreamy" tillsammans med faster Khloe Kardashian.

Namn och ålder på Khloé Kardashians barn

Även Khloé Kardashian, 37, har fått tillökning till familjen genom dottern True Thompson, 4, som även kallas för "Tu Tu".

Sitt barn har hon tillsammans med expojkvännen Tristan Thompson, 31, som bara några veckor innan dotterns födsel chockade kändiseliten genom en otrohetsskandal.

True Thompson.

Här är namn och ålder på Kylie Jenners barn

Yngsta "The Kardashians"-syrran Kylie Jenner, 24, fick 2018 barn tillsammans med rap-artisten Travis Scott, 30. Dottern fick namnet Stormi Webster och är 4 år gammal.

Stormi Webster.

Nu har familjen även fått tillökning genom en son som föddes i februari 2022. Han fick initialt namnet Wolf Webster, men nyligen meddelade Kylie Jenner omvärlden att de bytt namn på sonen. Det nya namnet är ännu inte känt.