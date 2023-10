SNL-komikern hånar döda Vänner-stjärnan Matthew Perry: "HAHA"

Nyheten om att skådespelaren Matthew Perry är död har kommit att skaka både Hollywood och miljontals "Vänner"-fans världen över. Det var lördag den 28 oktober som Matthew, efter att ha spelat pickleball i två timmar, kom hem och därpå skickade ut sin assistent på ärenden.

När assistenten kom tillbaka till Matthews hem två timmar senare så hittade han Matthew död i sin jacuzzi, skriver Tmz.

Enligt källor till Tmz så var Matthew på gott humör under dagen och timmarna före sin död.

Fans har lagt blommor utanför Matthew Perrys hem i Palisades, Los Angeles. Bildkälla: AP Photo/Eugene Garci/TT Bild Utanför det som kallas för "Vänner"-huset i New York så har fansen lämnat blommor för att hedra Matthew Perry. Bildkälla: AP Photo/Brooke Lansdale/TT Bild



Vänner-stjärnorna om Matthew Perrys död

Under måndagskvällen gick skådespelarna från "Vänner" ut med ett gemensamt uttalande till magasinet People, signerat Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc och David Schwimmer.

"Vi är alla ytterst förkrossade över att ha förlorat Matthew. Vi var mer än bara skådespelarkollegor. Vi är familj. Det finns så mycket att säga, men just nu ska vi ta en stund för att sörja och bearbeta den här ofattbara förlusten. Med tiden kommer vi att säga mer, när vi orkar. Just nu är våra tankar och all vår kärlek med Mattys familj, vänner och alla som älskade honom över hela världen".

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston och Matt Leblanc. Bildkälla: Stella Pictures.

Kevin Brennnan från SNL hånade Matthew Perrys död

En som inte haft något snällt att säga under de här dagarna är komikern Kevin Brennan, som tidigare skrivit sketcher åt bland annat Saturday Night Live. Idag driver han podden Misery Loves Company.

Kort efter att det blivit känt att Matthew Perry var död så skrev Kevin Brennan ett inlägg på X där han hånade Matthew Perrys död.

"Drunkat i ett badkar. HAHAHAHA", skrev Brennan på X.

Kevin Brennan hånade Matthew Perrys död. Bildkälla: X

Hånade Matthew Perrys missbruk

Trots att Brennan har mötts av en hatstorm från förkrossade fans så vägrar han be om ursäkt. Istället har Brennan fortsatt sitt korståg mot Matthew Perry på X.

"Jag hånade inte honom. Jag tyckte bara det var roligt. Men jag älskar när knarkare dör", skrev han.

Matthew Perry var under sin livstid öppen med att under många år var beroende av opiater. Hans missbruk började 1997 efter att han var med om en olycka med en jetski. Han blev då beroende av det starka smärtstillande preparatet Vicodin.

Matthew Perry berättade öppet om sin kamp mot missbruket. Bildkälla: Stella Pictures.

Det är en slags morfin som i Sverige heter Hydrokodon och endast används på licens inom terminalvård för cancersjuka.

– Det är tre år av "Vänner" som jag inte minns. Mellan den tredje och sjätte säsongen var jag borta, berättade Perry i en intervju med BBC Radio 2 år 2016.

Under en dag kunde han ta så mycket som 55 tabletter av det smärtstillande medlet Vicodin.



Matthew Perry blev 54 år gammal. Bildkälla: Brian Ach/Invision/AP/TT Bild

När en person på X frågade Brennan varför det var "roligt att han drunknade i ett badkar" så svarade Brennan "Eftersom det inte är särskilt djupt".

Kevin Brennan gick till attack mot Matthew Perry. Bildkälla: X

Under måndagen fortsatte Brennan att skämta rått på X, och skrev bland annat ut och frågade "om han trendade" på X.