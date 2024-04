När den amerikanska skådespelaren Cole Brings Plenty inte dök upp på ett möte med sin agent gällande en roll i en tv-serie så anade hans familj oråd, och anmälde honom försvunnen.

Enligt familjen var det inte likt Plenty att inte dyka upp, och de märkte också att hans mobiltelefon var avstängd.

I samma veva så klargjorde polisen att Cole Brings Plenty var misstänkt i ett fall gällande våld i hemmet. En polispatrull hade åkt på ett larm där en kvinna hade hörts skrika på hjälp.

Cole Brings Plenty. Bildkälla: Instagram/Cole Brings Plenty

Men när de anlände till platsen så hade den misstänkte, Cole Brings Plenty, hunnit fly, rapporterar amerikanska People.

Övervakningskameror visade att Plenty omedelbart hade lämnat staden, och enligt brittiska Independent var Plenty efterlyst.

Cole Brings Plenty från Yellowstone 1923 hittad död

Den 5 april 11:45 gjorde polisen i Johnson County, Kansas, en makaber upptäckt. De hade blivit ivägskickade för att undersöka en tom bil som stod i ett skogsområde. I närheten av bilen låg Cole Brings Plentys döda kropp.

Cole Brings Plenty var mest känd för sin roll i tv-serien 1923, en spinoff på succéserien Yellowstone. Han har även varit med i tv-serierna Into the wild frontier och The tall tales of Jim Bridger.

TV-serien 1923 är en spinoff på Yellowstone. Bildkälla: Paramount

Cole Brings Plenty var brorson åt skådespelaren Mo Brings Plenty som bland annat varit med i tv-serierna Yellowstone, Den våldsamma vilda västern och The Good Lord Bird.

På Instagram har Mo delat Coles pappa Joes inlägg om sonens död.

"Vi vill tacka för alla böner och positiva tankar ni har skickat till Cole. Vi vill också tacka alla som hjälpte oss att leta efter min son och försåg oss med det vi behövde för att kunna söka igenom större områden. Jag lärde mig den här veckan hur många som visste hur god Cole var i sitt hjärta och hur många som älskade honom", skrev Coles pappa.

Cole Brings Plenty blev 27 år gammal.