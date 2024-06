Det sa Justin Timberlake till polisen när han greps

Det var i tisdags morse som artisten Justin Timberlake, 43, greps i det exklusiva området Sag Harbor i Hamptons, utanför New York. Justin hade varit ute med vänner på baren The American Hotel och där hade han druckit flera drinkar – innan han satte sig i sin grå 2025 BMW X7 och körde iväg.

The American Hotel i Sag Harbor. Bildkälla: AP Photo/Julia Nikhinson/TT Bild

På den här vägen i Sag Habor så susade Justin Timberlake förbi ett stopplyse innan han fortsatte sin färd, med polisen bakom sig. Bildkälla: Youtube/Hamptons.com

Polisen såg hur Justin Timberlake ignorerade ett stopplyse och bara körde förbi. Därefter såg polisen hur han hade svårigheter med att hålla sig i rätt fil. Han "svängde" runt på vägen.

Polisen följde Justin och lyckades stoppa honom vid ett trafikljus. När han blev ombedd att göra ett alkoholtest så vägrade han att blåsa i alkomätaren.

"Nej, jag gör inte ett test. Jag vägrar! Jag vägrar!", sa Justin till polisen. Han hävdade då att han bara druckit "en martini".

Justin Timberlake. Bildkälla: Stella Pictures.

Men hans körstil skvallrade om att det inte var hela sanningen. Polisen hade nämligen anat oråd när han inte kunde köra i rätt fil, och det var därför de stoppade stjärnan.

Polisen har beskrivit att Justin hade "blodsprängda ögon med glasartad blick" och att han "luktade starkt av sprit, sluddrade i talet, inte kunde fokusera och vinglade", skriver TMZ.

Under gripandet ska Justin ha mumlat:



– Det här kommer att förstöra min turné.



Polisstation i Sag Harbor. Hit fördes Justin Timberlake efter rattfyllan. Bildkälla: AP Photo/Julia Nikhinson/TT Bild

Detaljerna om Justin Timberlakes festkväll – drack av andra gästers drinkar

Nu framkommer det ännu fler detaljer om Justin Timberlakes urspårade festkväll som föranledde hans gripande. Festligheterna hade inletts redan på måndagen, och ett vittne har berättat för The New York Post att Timberlake var "redlös". Han hade också gått runt på baren och druckit av andra gästers drinkar.

– Han var redlös. Vid ett tillfälle, precis innan de stängde, så var det en gäst som gick på toaletten och lämnade sin drink på bordet. När han kom tillbaka så drack Timberlake hans drink. Mannen sa "Justin, det där är min drink!", berättade en källa för New York Post.

Justin Timberlake drack av andra gästers lämnade drinkar. Bildkälla: Stella Pictures.

Justin Timberlake kommer att åtalas för rattfyllan, och han ska infinna sig i rätten den 26 juli. Tills dess är han försatt på fri fot, skriver Us Weekly.

Justin Timberlakes mugshot. Bildkälla: Stella Pictures.

Justin Timberlake bad om ursäkt för festbilden med Alisa Wainwright

Det här är inte första gången som Justin Timberlake har hamnat i hetluften efter en hård festkväll. År 2019 så blev det stora rubriker då han under en festkväll fångades på bild där han satt och myste med skådespelerskan Alisha Wainwright.

Justin, som sedan år 2012 varit gift med Jessica Biel, gick då ut med en offentlig ursäkt. Justin och Jessica har två söner tillsammans – Silas, 9, och Phineas, 3. Justin kände där och då att han inte var en god förebild för sina killar.

"Jag drack alldeles för mycket den natten och jag ångrar mitt beteende. Jag borde ha vetat bättre. Det här är inte den förebild jag vill vara för min son", skrev han i ett uttalande som han delade på Instagram då.

Jessica Biel och Justin Timberlake. Bildkälla: Stella Pictures.

Justin Timberlake är just nu aktuell med albumet Everything I Thought It Was som släpptes i mars. Det var hans första soloalbum sedan Man of the Woods som kom år 2018.

Justin befinner sig på en omfattande världsturné. Han besöker Sverige den 2 september 2024.