Det gjorde Pernilla Wahlgren på fyllan under festnatten på Soho House: "Vakten kom fram..."

Pernilla Wahlgren, 55, är en av Sveriges mest färgstarka underhållningsprofiler. Utöver att synas i långköraren Wahlgrens värld så spelar hon musikalen Peter Pan för fulla hus.

Hon har även podden Wahlgren & Wistam tillsammans med bästa vännen Sofia Wistam, och i sommar ska Pernilla även leda Allsång på Skansen.

Pernilla Wahlgren har fullt upp. Bildkälla: Stella Pictures.

I sin podd är inte Pernilla rädd för att öppna upp sig, och hon säger ofta och gärna vad hon tycker. I det senaste avsnittet så riktar Pernilla en känga till Elle-galan.

Den flådiga modefesten ägde rum på Grand Hotel i Stockholm, och på plats var bland andra Carolina Gynning, Bianca Ingrosso, Molly Sandén, prinsessan Sofia och prins Carl-Philip.

Pernilla Wahlgrens känga mot Elle-galan: "Så jävla tråkigt"

Pernilla berättar att hon inte hade möjlighet att gå på den första delen av galan med prisutdelning, då hon spelade Peter Pan.

– Förlåt, men det brukar vara så jävligt tråkigt. Var det kul den här gången? Hittills har Elle-galan varit dålig underhållning. Det har inte varit show och värsta coola modevisningarna och roligt snack. Var det bättre i år?, frågar Pernilla sin poddkollega Sofia som var på galan.

– Jag var ju bara bitter för att Pernilla Wahlgren Collection inte fick något pris, skämtar sedan Pernilla.

Pernilla Wahlgren. Bildkälla: Stella Pictures.

Pernilla Wahlgren festade vidare på Soho House i Stockholm

Efter Peter Pan-föreställningen så åkte Pernilla till Elle-galan med sambon Christian Bauer, och därefter gick hela gänget – Pernilla, Christian, Bianca Ingrosso och Benjamin Ingrosso – till medlemsklubben Soho House på Majorsgatan på Östermalm.

– Det var ju inte lite fest för mig, säger Pernilla.

– På Soho House måste man ha membership. Det har Bianca, all over the world. Det var ju otroligt vackert där. Det är ju en gammal kyrka, som dom har gjort om till nattklubb och restaurang. Och där festade jag och mina barn till klockan 03 i natt, säger Pernilla.



Ett medlemsskap på Soho House i Stockholm kostar cirka 35 000 kronor per år. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Efter Elle-galan var det efterfest på Soho House. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Att spela både Peter Pan, mingla på Elle-galan och sedan festa vidare på Soho House tog på krafterna.

Det kan hända att jag blev tillsagd av en vakt att…"Här får du inte sitta och sova", säger Pernilla och skrattar.

– Då var jag lite trött. Då var klockan 03 på natten och då var mamma Wahlgren lite trött, skrattar Pernilla.

Pernilla säger att hon kan somna lätt även om hon inte druckit så mycket.

– Men det måste ju ha sett ut som att jag hade däckat. Då gick vi hem. Då sa jag till Christian att nu är jag jättetrött, kan vi gå hem nu innan jag blir utslängd härifrån, skrattar Pernilla.