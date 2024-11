Pamela Anderson ålder – hur gammal är hon?

Pamela Anderson föddes den 1 juli 1967 i Ladysmith på Vancouver Island i British Columbia. Pamela är idag 57 år gammal, och sommaren 2025 så fyller hon alltså 58 år. I en intervju i Dax Shepard och Monica Padmans podd Armchair Expert så berättade Pamela om hur hon kände kring att åldras.



– Jag längtar efter att se mig själv som gammal, sa Pamela.

Pamela Anderson 2024. Bildkälla: Stella Pictures.

Pamela har aldrig sett sig själv som någon skönhet, och därför tror hon att processen att åldras är enklare för henne.

– Många kvinnor, sådana klassiska skönheter, har det riktigt svårt med att åldras. Men jag har mest känt att jag ser lite lustig ut, så jag tror inte det är så svårt för mig, sa hon vidare.

Pamela Anderson längd – hur lång är hon?

Pamela Anderson är 165 centimeter lång.

Var Pamela Anderson ung när hon slog igenom?

Ja, Pamela var 22 år när hon upptäcktes av en slump. Pamela satt i publiken på en kanadensisk footballmatch när kameramannen zoomade in på henne. Pamela var klädd i ett avklippt linne med reklam för ett ölmärke – och ölmärket anlitade snabbt Pamela till sin nya kampanj. Därefter fick hon flera modelluppdrag, och 1989 prydde hon omslaget till Playboy.

Pamela Anderson i början av sin karriär 1992. Bildkälla: Stella Pictures.

När gjorde Pamela Anderson Baywatch?

Pamela Anderson spelade karaktären C.J Parker i Baywatch från 1992 fram till 1997.

Pamela Anderson som CJ Parker. Bildkälla: Stella Pictures.

Baywatch var under sin storhetstid en av världens mest sedda tv-serier, med över en miljard tittare i veckan världen över, något som Forbes har rapporterat om.

Gjorde Pamela Anderson ett sex tape med Tommy Lee?

Ja, Pamela Anderson och Tommy Lee spelade in ett sextape. Men det var inte menat för någon annan att se.



– Det var stulen egendom. Det var två galna, nakna och kära människor. Vi var nakna hela tiden och filmade varandra och var fåniga. Men dom videobanden var inte menade för någon annan se. Jag har fortfarande inte sett det. Det var väldigt smärtsamt, har Pamela sagt om sex tapen, uppger New York Post.

Tommy Lee och Pamela Anderson 1996. Bildkälla: AP Photo/File, Lennox McLendon/TT Bild

När var Pamela Anderson gift med Tommy Lee?

Pamela Anderson och Tommy Lee träffades på en nyårsfest den 31 december 1994. Det sa klick direkt – fast på ett lite annorlunda sätt. I Mötley Crues memoarer The Dirt så minns Tommy Lee deras första möte.

"Plötsligt kom en servitris fram och sa "Tommy, här är en shot med Goldschläger. Den är till dig, från Pamela Anderson", minns han.

Goldschläger är en italiensk kanelsnaps med små tunna flarn av äkta guld i.

"Hon var klädd helt i vitt, hennes hår var den mest perfekta blonda nyans jag någonsin sett, hennes tänder lyste genom henne läppar när hon skrattade och hon stod ut så strålande mycket från alla andra att det verkade som att en cirkel av ljus sken över henne från ovan", berättade han i boken.

Tommy Lee blev helt tagen av Pamela. Bildkälla: Stella Pictures.

Efter att de presenterades för varandra så tog han tag i Pamelas ansikte och slickade det från hakan upp mot tinningen. Pamela skrattade gott, och vände sig mot tjejen bredvid henne och gjorde likadant. Plötsligt satt alla runt bordet och slickade varandra i ansiktet. Kvällen slutade med att Lee följde Pamela till hennes väns bil, bad om hennes nummer och kysste henne godnatt.

I februari 1995 så började dom dejta varandra, och efter att de känt varandra i tre dagar så friade Tommy Lee den 18 februari 1995 till Pamela på en nattklubb. Dagen därpå gifte de sig på stranden i Cancun. Till sommaren åkte de på sin smekmånad, och det var då deras berömda sexfilm spelades in.

Pamela Anderson och Tommy Lee. Bildkälla: Stella Pictures.

Hur många gånger har Pamela Anderson varit gift?

Pamela Anderson har varit gift totalt sex gånger – varav två av gångerna var med samma man! Men mer om det senare...

Vad gör Pamela Anderson i dag?

Pamela Anderson är fortfarande aktiv som skådespelare, och i december 2024 är det premiär för filmen The Last Showgirl regisserad av Gia Coppola. Andra stjärnor i filmen är bland andra Jamie Lee Curtis. Utöver skådespelandet så har Pamela alltid varit väldigt engagerad i djurrättsrörelsen PETA, och hon har varit vegan i flera decennier. Hennes nya skönhetsmärke Sonsie, som hon har med sönerna Dylan och Brandon, är även det veganskt.

Pamela Anderson gör reklam för sitt skönhetsmärke. Bildkälla: Instagram/pamelaanderson

Pamela har också släppt en kokbok med veganska recept, och under 2024 är det även premiär för hennes matprogram Pamela’s Cooking with Love på kanadensisk tv.

Har Pamela Anderson barn?

Ja, Pamela Anderson har barn – två söner tillsammans med Tommy Lee. Brandon Thomas Lee föddes den 5 juni 1996 och har varit med i ett par filmer och i tv-serien The Hills: New Beginnings.

Pamelas yngsta son Dylan Jagger Lee föddes den 29 december 1997. Dylan gjorde sin modelldebut år 2016 på catwalken för Saint Laurent, och har även jobbat med Acne, Armani, Dolce & Gabbana och Hugo Boss. Utöver modellandet så har han även varit med i bandet Midnight Kids, men år 2021 så hoppade han av bandet, rapporterade People. Dylan Jagger Lee gifte sig under 2024 med flickvännen Paula Bruss som jobbar som arkitekturdesigner.

Pamela Anderson med sönerna år 2016. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Pamela Anderson make eller pojkvän i dag?

Nej, idag är Pamela Anderson singel. I en intervju när hon gästade Drew Barrymores talkshow så var Pamela väldigt fåordig om sin relationsstatus.

– Jag tänker inte ens på det just nu. Jag tänker bara på den här kärleksaffären jag har med livet just nu, där jag lär känna mig själv. Då blir jag en bättre partner också, sa hon i intervjun, enligt Daily Mail.

Har Pamela Anderson Instagram?

Ja, Pamela Anderson har Instagram. Där heter hon kort och gott @pamelaanderson.

Vilka är Pamela Andersons exmakar?

Äktenskapet med Tommy Lee tog slut 1998 då de skilde sig. År 2006 gifte sig Pamela med rockstjärnan Kid Rock, men de skilde sig året därpå.

Pamela Anderson och Kid Rock är nygifta och festar på Nikky Beach i St Tropez år 2006. Bildkälla: Stella Pictures.

Samma år – alltså 2007 – så gifte sig Pamela med pokerproffset Rick Salomon. Efter ett år så annullerades deras äktenskap. Långt senare avslöjade Pamela vad som hade blivit droppen. Hon hade hittat en crackpipa i familjens julgran.

– Än idag nekar han till att det var hans crackpipa. Men vem annars skulle ha en crackpipa i en julgran? Det var inte jag, berättade hon i sin dokumentär, skriver People.

Rick Solomon och Pamela Anderson. Bildkälla: Stella Pictures.

Flera år senare – 2014 närmare bestämt – så hittade Pamela och Rick tillbaka varandra. De gifte sig en andra gång. Men inte heller denna gång höll äktenskapet särskilt länge. Efter ett år skilde de sig, något som People då rapporterade om.

– Jag är en hopplös romantiker och jag tror på kärleken. Jag älskar traditionella bröllop, sa Pamela när hon gästade The Wendy Williams Show år 2016.

År 2020 gifte sig Pamela Anderson igen, den här gången med Jon Peters, en vän hon känt sedan slutet av 1980-talet. Men äktenskapet höll bara i 12 dagar. Enligt Pamela själv var de aldrig rent juridiskt gifta, något som E! Online rapporterat om.

Jon Peters och Pamela Anderson var gifta i 12 dagar. Bildkälla: AP Photo/TT Bild

Samma år så gifte sig Pamela med sin livvakt och byggjobbare, Dan Hayhurst. De träffades när han höll på att fixa hennes hus i Kanada. Pamela och Dan var bara gifta i ett år. En källa berättade för People om hur Pamela ser på det här med äktenskap.

– Hon gick in i förhållandet med stort hopp. Hon går in i allt med hopp om det bästa. Hon tror att varje äktenskap ska bli hennes sista, sa källan.

Pamela och Dan. Det här var här senaste äktenskap – men om det blev det sista, det återstår att se. Bildkälla: Stella Pictures.

I en intervju med The Times, via Independent, så berättade Pamela mer om sina sex äktenskap med fem olika män. Då gick hon närmare in på varför hon hela tiden gifter om sig.

– Jag vet att jag alltid gifter om mig, men jag vill bara återskapa en familj för mina barn, sa hon då.